На Украине вступил в силу закон о запрете российской музыки
7 октября на Украине вступил в силу закон, запрещающий публичное воспроизведение и исполнение российской музыки, следует из данных на сайте украинского парламента.
Как отмечено в документе, воспроизведение российской музыки и клипов исполнителей из РФ запрещено на телевидении, радио и в общественных местах. Речь идет о музыкальном контенте, записанном с 1991 г. гражданами России.
Российские песни также нельзя включать в общественном транспорте и такси, а исполнителям из РФ запрещается давать гастроли на Украине, уточняется в законе «О внесении изменений в некоторые законы Украины о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора».
В мае 2022 г. Верховная рада Украины зарегистрировала законопроект о запрете российской музыки и клипов, в июне его приняли. Предполагалось, что исключение сделают для бывших граждан РФ, которые стали гражданами Украины, а также для российских музыкантов, которые осудили спецоперацию России на Украине.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ответ украинские власти приняли ряд законов, ограничивающих российскую культуру в стране. В частности, запретили музыку и книги из РФ, а также исключили из школьной программы изучение русского языка и литературы.
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