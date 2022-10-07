На Украине вступил в силу закон о запрете российской музыки

В мае 2022 г. Верховная рада Украины зарегистрировала законопроект о запрете российской музыки и клипов, в июне его приняли. Предполагалось, что исключение сделают для бывших граждан РФ, которые стали гражданами Украины, а также для российских музыкантов, которые осудили спецоперацию России на Украине.