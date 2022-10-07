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На Украине вступил в силу закон о запрете российской музыки

Ведомости

7 октября на Украине вступил в силу закон, запрещающий публичное воспроизведение и исполнение российской музыки, следует из данных на сайте украинского парламента. 

Как отмечено в документе, воспроизведение российской музыки и клипов исполнителей из РФ запрещено на телевидении, радио и в общественных местах. Речь идет о музыкальном контенте, записанном с 1991 г. гражданами России. 

Российские песни также нельзя включать в общественном транспорте и такси, а исполнителям из РФ запрещается давать гастроли на Украине, уточняется в законе «О внесении изменений в некоторые законы Украины о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора».

В мае 2022 г. Верховная рада Украины зарегистрировала законопроект о запрете российской музыки и клипов, в июне его приняли. Предполагалось, что исключение сделают для бывших граждан РФ, которые стали гражданами Украины, а также для российских музыкантов, которые осудили спецоперацию России на Украине. 

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ответ украинские власти приняли ряд законов, ограничивающих российскую культуру в стране. В частности, запретили музыку и книги из РФ, а также исключили из школьной программы изучение русского языка и литературы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных