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Верховная рада одобрила запрет российских книг и музыки

Ведомости

Верховная рада Украины поддержала закон, который запрещает использовать российскую музыку в украинских медиа и общественных пространствах. Об этом в воскресенье сообщил депутат парламента Ярослав Железняк. 

По словам Железняка, за принятие этого законопроекта проголосовали 303 депутата. Помимо этого рада приняла закон о запрете на Украине книг из России и Белоруссии. Документ поддержали 306 парламентариев.

«Также Парламент запретил импорт и распространение книг и другой издательской продукции из РФ, временно оккупированных ею территорий Украины и из Беларуси», — написал депутат в своем Telegram-канале. 

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Ранее  в эфире «Украина-24» заместитель министра образования Украины Андрей Витренко заявил, что в ведомстве решили исключить из школьной программы роман «Война и мир», а также другие произведения, которые «воспевают» российские войска.

В мае Верховная рада одобрила законопроект о выходе из соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств — участников СНГ в Великой Отечественной войне. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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