Верховная рада одобрила запрет российских книг и музыки
Верховная рада Украины поддержала закон, который запрещает использовать российскую музыку в украинских медиа и общественных пространствах. Об этом в воскресенье сообщил депутат парламента Ярослав Железняк.
По словам Железняка, за принятие этого законопроекта проголосовали 303 депутата. Помимо этого рада приняла закон о запрете на Украине книг из России и Белоруссии. Документ поддержали 306 парламентариев.
«Также Парламент запретил импорт и распространение книг и другой издательской продукции из РФ, временно оккупированных ею территорий Украины и из Беларуси», — написал депутат в своем Telegram-канале.
Ранее в эфире «Украина-24» заместитель министра образования Украины Андрей Витренко заявил, что в ведомстве решили исключить из школьной программы роман «Война и мир», а также другие произведения, которые «воспевают» российские войска.
В мае Верховная рада одобрила законопроект о выходе из соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств — участников СНГ в Великой Отечественной войне.