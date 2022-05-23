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Зеленский подписал закон о конфискации активов «за поддержку спецоперации»

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о конфискации имущества у лиц, которые поддерживают спецоперацию России, сообщили в офисе главы государства.

Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц», был принят Верховной радой 12 мая 2022 г. Он предполагает взыскание в счет государства активов, которыми прямо или косвенно владеют подсанкционные физические или юридические лица.

По мнению Зеленского, процедура выявления и конфискации активов подсанкционных лиц «позволит быстро и эффективно пополнять украинский бюджет за счет врагов». «Закон предусматривает четкую инструкцию для органов, ответственных за этот процесс. Надеюсь на продуктивное взаимодействие всех его участников», — приводят в офисе слова президента.  

Отвечать за поиск активов и обращаться в суд будет министерство юстиции Украины – ведомство должно будет организовать работу по выявлению и розыску подлежащих блокированию имущества лиц, указанных в решениях Совета национальной безопасности и обороны Украины. Обращать имущество в доход государства будет Высший антикоррупционный суд (ВАКС).

11 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале сообщил, что правительство Украины приняло документ, который утверждает передачу российского имущества на территории страны в собственность государства. Он уточнял, что имущество будет передано в Национальный инвестиционный фонд, средства будут направлены на усиление армии, поддержку людей и восстановление страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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