Зеленский подписал закон о конфискации активов «за поддержку спецоперации»
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о конфискации имущества у лиц, которые поддерживают спецоперацию России, сообщили в офисе главы государства.
Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц», был принят Верховной радой 12 мая 2022 г. Он предполагает взыскание в счет государства активов, которыми прямо или косвенно владеют подсанкционные физические или юридические лица.
По мнению Зеленского, процедура выявления и конфискации активов подсанкционных лиц «позволит быстро и эффективно пополнять украинский бюджет за счет врагов». «Закон предусматривает четкую инструкцию для органов, ответственных за этот процесс. Надеюсь на продуктивное взаимодействие всех его участников», — приводят в офисе слова президента.
Отвечать за поиск активов и обращаться в суд будет министерство юстиции Украины – ведомство должно будет организовать работу по выявлению и розыску подлежащих блокированию имущества лиц, указанных в решениях Совета национальной безопасности и обороны Украины. Обращать имущество в доход государства будет Высший антикоррупционный суд (ВАКС).
11 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале сообщил, что правительство Украины приняло документ, который утверждает передачу российского имущества на территории страны в собственность государства. Он уточнял, что имущество будет передано в Национальный инвестиционный фонд, средства будут направлены на усиление армии, поддержку людей и восстановление страны.