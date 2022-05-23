Зеленский подписал закон о конфискации активов «за поддержку спецоперации»

Отвечать за поиск активов и обращаться в суд будет министерство юстиции Украины – ведомство должно будет организовать работу по выявлению и розыску подлежащих блокированию имущества лиц, указанных в решениях Совета национальной безопасности и обороны Украины. Обращать имущество в доход государства будет Высший антикоррупционный суд (ВАКС).