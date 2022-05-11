Кабмин Украины утвердил национализацию российского имущества в стране

Он уточнил, что имущество будет передано в Национальный инвестиционный фонд, средства будут направлены на усиление армии, поддержку людей и восстановление страны. «Продолжаем работу с нашими партнерами, чтобы российские активы в других государствах были конфискованы и переданы на восстановление нашей страны», — заявил Шмыгаль.