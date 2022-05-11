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Кабмин Украины утвердил национализацию российского имущества в стране

Ведомости

Правительство Украины приняло документ, который утверждает передачу российского имущества на территории страны в собственность государства, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что имущество будет передано в Национальный инвестиционный фонд, средства будут направлены на усиление армии, поддержку людей и восстановление страны. «Продолжаем работу с нашими партнерами, чтобы российские активы в других государствах были конфискованы и переданы на восстановление нашей страны», — заявил Шмыгаль.

9 мая верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью газете Financial Times рассказал, что предложил странам — членам ЕС рассмотреть вопрос об изъятии замороженных российских валютных резервов в пользу Украины. После начала спецоперации около половины российских золотовалютных резервов – порядка $300 млрд – были заморожены западными странами.

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко назвал беззаконием предложение Борреля, а глава МИД России Сергей Лавров – «воровством, которое даже не пытаются скрыть». О том, что конфискованное имущество россиян может пойти на восстановление Украины, ранее заявлял и еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных