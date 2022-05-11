Кабмин Украины утвердил национализацию российского имущества в стране
Правительство Украины приняло документ, который утверждает передачу российского имущества на территории страны в собственность государства, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что имущество будет передано в Национальный инвестиционный фонд, средства будут направлены на усиление армии, поддержку людей и восстановление страны. «Продолжаем работу с нашими партнерами, чтобы российские активы в других государствах были конфискованы и переданы на восстановление нашей страны», — заявил Шмыгаль.
9 мая верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью газете Financial Times рассказал, что предложил странам — членам ЕС рассмотреть вопрос об изъятии замороженных российских валютных резервов в пользу Украины. После начала спецоперации около половины российских золотовалютных резервов – порядка $300 млрд – были заморожены западными странами.
Замминистра иностранных дел России Александр Грушко назвал беззаконием предложение Борреля, а глава МИД России Сергей Лавров – «воровством, которое даже не пытаются скрыть». О том, что конфискованное имущество россиян может пойти на восстановление Украины, ранее заявлял и еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.