Путин рассказал о культуре отмены, которая коснулась и Роулинг, и России

Путин рассказал о культуре отмены, которая коснулась и Роулинг, и РоссииНа Западе идет «прогрессирующая дискриминация» всего, что связано со страной, сказал президент
Президент Владимир Путин осудил «атаку на русскую культуру» в западных странах. «В Голливуде раз за разом выходили фильмы, в которых единственными победителями нацизма назывались Соединенные Штаты. При этом мужество, героизм и победу Красной армии, ее решающий вклад – просто взяли и отменили. А в Японии в день памяти о жертвах атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки или стыдливо молчат о том, кто же сбросил бомбы, или пишут очевидную чушь – мол, это сделали некие абстрактные союзники», – сказал Путин 24 марта на встрече с лауреатами президентских премий для молодых деятелей культуры и авторов произведений для детей и юношества.
По его оценке, «культура отмены» в западном обществе по отношению к России превратилась в отмену культуры (культурой отмены называют общественное явление, когда человека или какую-либо группу людей игнорируют в ответ на их осуждаемые действия). «Сегодня пытаются отменить целую тысячелетнюю страну, наш народ; говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит», – заявил Путин.
Президент утверждает, что с концертных афиш «вымарывают Чайковского, Шостаковича и Рахманинова», запрещаются русские писатели, в частности, «отменяется», говорит президент, и Федор Достоевский. «В последний раз такую массовую кампанию по уничтожению неугодной литературы почти 90 лет назад проводили нацисты в Германии. Мы хорошо знаем и помним из кадров кинохроники, как сжигаются книги прямо на площадях», – резюмировал Путин. При этом он заверил, что в России «представить такое невозможно».
Говоря об «отмене», Путин вспомнил британскую писательницу, автора серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг. «Не так давно отменили детского писателя Джоан Роулинг за то, что она, автор книг, которые разошлись по миру сотнями миллионов экземпляров, не угодила поклонникам так называемых гендерных свобод», – заявил Владимир Путин.
Во время общения с лауреатами Путин предложил дирижеру, художественному руководителю Мариинского театра Валерию Гергиеву воссоздать объединенную дирекцию Большого и Мариинского театров по примеру дирекции императорских театров. «В свое время у нас была дирекция императорских театров, которая позволяла заботиться о самых лучших коллективах соответствующим образом и развивать, если не в одном ключе, то оказывая им поддержку таким образом, чтобы они наилучшим образом друг друга дополняли», – отметил президент.
Гергиев ответил, что обсуждение объединения Большого и Мариинского театров шло еще в середине 1990–х гг., напомнив, что обсуждал эту тему с тогдашним премьер–министром Виктором Черномырдиным. Создание такой дирекции, считает он, может иметь «далеко идущие и самые полноценные благоприятные возможности».
1 марта мэрия Мюнхена расторгла контракт с Гергиевым, он занимал пост главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра. Причиной стал отказ дирижера «пересмотреть позитивную оценку» деятельности Путина после начала военной спецоперации на Украине.