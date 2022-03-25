Путин рассказал о культуре отмены, которая коснулась и Роулинг, и России

Президент Владимир Путин осудил «атаку на русскую культуру» в западных странах. «В Голливуде раз за разом выходили фильмы, в которых единственными победителями нацизма назывались Соединенные Штаты. При этом мужество, героизм и победу Красной армии, ее решающий вклад – просто взяли и отменили. А в Японии в день памяти о жертвах атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки или стыдливо молчат о том, кто же сбросил бомбы, или пишут очевидную чушь – мол, это сделали некие абстрактные союзники», – сказал Путин 24 марта на встрече с лауреатами президентских премий для молодых деятелей культуры и авторов произведений для детей и юношества.