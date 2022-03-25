Путин предложил подумать о воссоздании дирекции Большого и Мариинского театров

1 марта мэр Мюнхена Дитер Райтер сообщил, что Валерия Гергиева отстранили от должности дирижера Мюнхенского филармонического оркестра, потому что он не выполнил требование «ясно и недвусмысленно дистанцироваться» от спецоперации России на Украине. В тот же день исполнительный директор Баварской государственной оперы Серж Дорни заявил, что опера по тем же причинам аннулирует свои отношения с Гергиевым, а также с оперной певицей Анной Нетребко.