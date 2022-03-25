Путин предложил подумать о воссоздании дирекции Большого и Мариинского театров
Президент России Владимир Путин предложил художественному руководителю Мариинского театра, народному артисту России Валерию Гергиеву подумать о воссоздании общей дирекции Мариинского и Большого театров по подобию Дирекции императорских театров.
Путин отметил, что в России главный конкурент Мариинского театра – это Большой театр. Во времена Российской империи существовала Дирекция императорских театров, «которая позволяла заботиться о самых лучших коллективах соответствующим образом и развивать, если не в одном ключе, то оказывая им поддержку таким образом, чтобы они наилучшим образом друг друга дополняли», добавил он.
«Валерий Абисалович, мы с вами уже об этом говорили и раньше. Как вы относитесь к идее воссоздать общую дирекцию? Я не говорю, что это какое-то решение, чтобы не было лишних разговоров», — спросил Путин Гергиева (цитата по ТАСС).
1 марта мэр Мюнхена Дитер Райтер сообщил, что Валерия Гергиева отстранили от должности дирижера Мюнхенского филармонического оркестра, потому что он не выполнил требование «ясно и недвусмысленно дистанцироваться» от спецоперации России на Украине. В тот же день исполнительный директор Баварской государственной оперы Серж Дорни заявил, что опера по тем же причинам аннулирует свои отношения с Гергиевым, а также с оперной певицей Анной Нетребко.