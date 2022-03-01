Валерия Гергиева уволили с поста главного дирижера Мюнхенского оркестра
Российского дирижера Валерия Гергиева отстранили от должности дирижера Мюнхенского филармонического оркестра после объявления спецоперации России в Донбассе, сообщил обер-бургомистр (мэр) Мюнхена Дитер Райтер. Гергиев был дирижером МФО с 2015 г. и, согласно контракту, должен был занимать эту должность до 2025 г.
По его словам, ранее он потребовал от Гергиева «ясно и недвусмысленно дистанцироваться» от операции России в Донбассе, однако этого не произошло. «Я надеялся, что он пересмотрит свою очень положительную оценку российского правителя [президента РФ Владимира Путина]. Он не сделал этого. В нынешней ситуации, однако, ясный сигнал оркестру, общественности и городу был бы необходим для дальнейшего сотрудничества. После того как этого не последовало, остается только немедленное расставание», — заявил Райтер (цитата по ТАСС). Он добавил, что остальные вопросы стороны прояснят как можно скорее.
24 февраля Россия объявила о начале специальной военной операции России на Донбассе. Президент России Владимир Путин назвал целью операции защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны объявили о введении санкций в отношении России. На Украине введено военное положение.