Валерия Гергиева уволили с поста главного дирижера Мюнхенского оркестра

По его словам, ранее он потребовал от Гергиева «ясно и недвусмысленно дистанцироваться» от операции России в Донбассе, однако этого не произошло. «Я надеялся, что он пересмотрит свою очень положительную оценку российского правителя [президента РФ Владимира Путина]. Он не сделал этого. В нынешней ситуации, однако, ясный сигнал оркестру, общественности и городу был бы необходим для дальнейшего сотрудничества. После того как этого не последовало, остается только немедленное расставание», — заявил Райтер (цитата по ТАСС). Он добавил, что остальные вопросы стороны прояснят как можно скорее.