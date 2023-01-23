Студенты вузов будут изучать геноцид народа СССР в рамках курса истории

Замминистра напомнил, что обновленный курс будет преподаваться в вузах для студентов неисторических специальностей с 1 сентября 2023 г. Более того, изучение истории в вузах станет обязательным со следующего учебного года, на этот предмет должно быть выделено не менее 144 часов.