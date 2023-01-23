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Студенты вузов будут изучать геноцид народа СССР в рамках курса истории

Ведомости

В обновленном курсе отечественной истории для неисторических специальностей в вузах появится изучение материалов о геноциде советского народа во время Великой Отечественной войны, а также военных трибуналах над нацистами в Нюрнберге, Токио и Хабаровске. Об этом сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.

«В этот курс войдут сведения и материалы, посвященные трагедии геноцида советского народа, посвященные Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому процессам. Процессам, на которых эти факты были юридически подтверждены», — заявил он (цитата по ТАСС).

Замминистра напомнил, что обновленный курс будет преподаваться в вузах для студентов неисторических специальностей с 1 сентября 2023 г. Более того, изучение истории в вузах станет обязательным со следующего учебного года, на этот предмет должно быть выделено не менее 144 часов.

В декабре 2022 г. по итогам 45-го заседания Российского организационного комитета «Победа», которое прошло 15 ноября, президент РФ Владимир Путин поручил Минпросвещения и Минобрнауки включить в общеобразовательную программу материалы о геноциде народа СССР в годы Великой Отечественной войны. В ходе встречи с ветеранами в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда он вновь заявил о важности признания геноцида в отношении гражданского населения СССР.

20 октября 2022 г. Санкт-Петербургский городской суд признал геноцидом блокаду Ленинграда войсками нацистской Германии в 1941-1944 гг. Прокурор города Виктор Мельник отмечал, что ущерб Ленинграду от нацистской блокады оценивается в 35,3 трлн руб. по текущему курсу. Спустя три месяца Ставропольский краевой суд также признал геноцидом массовые убийства людей на территории региона в годы ВОВ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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