Студенты вузов будут изучать геноцид народа СССР в рамках курса истории
В обновленном курсе отечественной истории для неисторических специальностей в вузах появится изучение материалов о геноциде советского народа во время Великой Отечественной войны, а также военных трибуналах над нацистами в Нюрнберге, Токио и Хабаровске. Об этом сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.
«В этот курс войдут сведения и материалы, посвященные трагедии геноцида советского народа, посвященные Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому процессам. Процессам, на которых эти факты были юридически подтверждены», — заявил он (цитата по ТАСС).
Замминистра напомнил, что обновленный курс будет преподаваться в вузах для студентов неисторических специальностей с 1 сентября 2023 г. Более того, изучение истории в вузах станет обязательным со следующего учебного года, на этот предмет должно быть выделено не менее 144 часов.
В декабре 2022 г. по итогам 45-го заседания Российского организационного комитета «Победа», которое прошло 15 ноября, президент РФ Владимир Путин поручил Минпросвещения и Минобрнауки включить в общеобразовательную программу материалы о геноциде народа СССР в годы Великой Отечественной войны. В ходе встречи с ветеранами в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда он вновь заявил о важности признания геноцида в отношении гражданского населения СССР.
20 октября 2022 г. Санкт-Петербургский городской суд признал геноцидом блокаду Ленинграда войсками нацистской Германии в 1941-1944 гг. Прокурор города Виктор Мельник отмечал, что ущерб Ленинграду от нацистской блокады оценивается в 35,3 трлн руб. по текущему курсу. Спустя три месяца Ставропольский краевой суд также признал геноцидом массовые убийства людей на территории региона в годы ВОВ.