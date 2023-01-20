Суд признал геноцидом массовые убийства на Ставрополье в годы ВОВ
Ставропольский краевой суд признал геноцидом массовые убийства людей на территории региона в годы Великой Отечественной войны, огласил решение судья.
«Суд решил заявление прокурора Ставропольского края удовлетворить, признать установленные и вновь выявленные преступления, совершенные во время Великой Отечественной войны на территории Ставропольского края нацистскими оккупационными властями и их пособниками, военными преступлениями и преступлениями против человечности, а также геноцидом национальных, этнических и расовых групп», – объявил судья (цитата по ТАСС).
20 октября 2022 г. Санкт-Петербургский городской суд признал геноцидом блокаду Ленинграда войсками нацистской Германии в 1941-1944 гг. Прокурор города Виктор Мельник отмечал, что ущерб Ленинграду от нацистской блокады оценивается в 35,3 трлн руб. по текущему курсу.
2 декабря председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин обратился к председателю Государственной думы Вячеславу Володину с предложением признать действия немецкой армии и ее союзников геноцидом мирного советского населения в годы Великой Отечественной войны.
«В условиях внешнего давления на Российскую Федерацию подобные судебные решения подтверждают совершенные преступления без срока давности и сохраняют историческую правду», – подчеркнул председатель АЮР.