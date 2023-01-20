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Суд признал геноцидом массовые убийства на Ставрополье в годы ВОВ

Ведомости

Ставропольский краевой суд признал геноцидом массовые убийства людей на территории региона в годы Великой Отечественной войны, огласил решение судья.

«Суд решил заявление прокурора Ставропольского края удовлетворить, признать установленные и вновь выявленные преступления, совершенные во время Великой Отечественной войны на территории Ставропольского края нацистскими оккупационными властями и их пособниками, военными преступлениями и преступлениями против человечности, а также геноцидом национальных, этнических и расовых групп», – объявил судья (цитата по ТАСС).

20 октября 2022 г. Санкт-Петербургский городской суд признал геноцидом блокаду Ленинграда войсками нацистской Германии в 1941-1944 гг. Прокурор города Виктор Мельник отмечал, что ущерб Ленинграду от нацистской блокады оценивается в 35,3 трлн руб. по текущему курсу.

2 декабря председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин обратился к председателю Государственной думы Вячеславу Володину с предложением признать действия немецкой армии и ее союзников геноцидом мирного советского населения в годы Великой Отечественной войны.

«В условиях внешнего давления на Российскую Федерацию подобные судебные решения подтверждают совершенные преступления без срока давности и сохраняют историческую правду», – подчеркнул председатель АЮР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных