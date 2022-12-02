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Степашин предложил признать геноцидом действия немецкой армии в годы ВОВ

Ведомости

Председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин обратился к председателю Государственной Думы Вячеславу Володину с предложением признать действия немецкой армии и ее союзников геноцидом мирного советского населения в годы Великой Отечественной войны.

«Прошу Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации рассмотреть вопрос о признании действий немецкой армии и ее союзников геноцидом мирного советского населения в годы Великой Отечественной войны», — говорится в обращении к Володину, которое имеется в распоряжении «Ведомостей».

Степашин отметил, что на протяжении последних нескольких лет судебные инстанции признают установленные и вновь выявленные преступления, совершенные в период Великой Отечественной войны в отношении мирных советских граждан, геноцидом. «В условиях внешнего давления на Российскую Федерацию подобные судебные решения подтверждают совершенные преступления без срока давности и сохраняют историческую правду», – подчеркивает председатель АЮР.

29 ноября президент РФ Владимир Путин на Юбилейном X Всероссийском съезде судей обратил внимание в своем выступлении на важность работы областных и районных судов России по признанию фактов геноцида мирных граждан в период Великой Отечественной войны. «Сбор доказательств о зверствах и преступлениях нацистов продолжается. И впредь каждому такому факту нужно обязательно давать правовую судебную оценку», – сказал Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных