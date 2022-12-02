Степашин предложил признать геноцидом действия немецкой армии в годы ВОВ
Председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин обратился к председателю Государственной Думы Вячеславу Володину с предложением признать действия немецкой армии и ее союзников геноцидом мирного советского населения в годы Великой Отечественной войны.
«Прошу Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации рассмотреть вопрос о признании действий немецкой армии и ее союзников геноцидом мирного советского населения в годы Великой Отечественной войны», — говорится в обращении к Володину, которое имеется в распоряжении «Ведомостей».
Степашин отметил, что на протяжении последних нескольких лет судебные инстанции признают установленные и вновь выявленные преступления, совершенные в период Великой Отечественной войны в отношении мирных советских граждан, геноцидом. «В условиях внешнего давления на Российскую Федерацию подобные судебные решения подтверждают совершенные преступления без срока давности и сохраняют историческую правду», – подчеркивает председатель АЮР.
29 ноября президент РФ Владимир Путин на Юбилейном X Всероссийском съезде судей обратил внимание в своем выступлении на важность работы областных и районных судов России по признанию фактов геноцида мирных граждан в период Великой Отечественной войны. «Сбор доказательств о зверствах и преступлениях нацистов продолжается. И впредь каждому такому факту нужно обязательно давать правовую судебную оценку», – сказал Путин.