Степашин предложил признать геноцидом действия немецкой армии в годы ВОВ

29 ноября президент РФ Владимир Путин на Юбилейном X Всероссийском съезде судей обратил внимание в своем выступлении на важность работы областных и районных судов России по признанию фактов геноцида мирных граждан в период Великой Отечественной войны. «Сбор доказательств о зверствах и преступлениях нацистов продолжается. И впредь каждому такому факту нужно обязательно давать правовую судебную оценку», – сказал Путин.