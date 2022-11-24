СК проверит данные об убийстве мирных жителей в Херсоне и Харьковской области
Следственный комитет (СК) проверит сведения об убийствах мирных жителей в Херсоне и Харьковской области, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
«Следователи Следственного комитета России в рамках расследования уголовных дел проверят информацию о проведении вооруженными силами Украины массовых зачисток с последующей казнью мирного населения на территориях Херсона и Харьковской области», — сообщили в пресс-службе.
По данным следователей, в социальных сетях появилась информация об убийствах украинскими военными мирных жителей Малой Рогани в Харьковской области. Помимо этого, стало известно, что вооруженные силы Украины убивают родителей студентов из Херсона, которые остались в городе, за то, что они эвакуировали своих детей в Крым. У СК также есть данные о задержании жителей за получение гуманитарной помощи из России, документов российского образца и др.
В этом месяце член Общественной палаты (ОП) РФ, внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич заявил, что украинские войска в контролируемом ими Херсоне устроили «неприкрытый террор и даже геноцид» в отношении русскоговорящих. По его словам, в регионе проходят фильтрационные мероприятия. На многих русскоговорящих жителей «стучат» их же соседи, рассказал член ОП РФ. Малькевич также заявил, что в частном секторе города начали уничтожать дома жителей, которых подозревают в сотрудничестве с Россией.
9 ноября министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск на левый берег Днепра после того, как с докладом об обстановке в зоне СВО выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. Он объяснил это стремлением сохранить жизни военнослужащих и боеспособность войск, держать которые на правом берегу, в ограниченном районе он назвал «бесперспективным». 11 ноября Минобороны отчиталось о завершении вывода войск из Херсона, город теперь находится под контролем Украины.
15 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решений о том, чтобы перестать считать Херсон административным центром Херсонской области после отвода российских войск, не принималось. Комментируя отвод войск на левый берег Днепра, Песков отмечал, что Москва не считает это решение унизительным. Он заявил, что Херсонская область является субъектом России, изменений по этому статусу быть не может.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса