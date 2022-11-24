СК проверит данные об убийстве мирных жителей в Херсоне и Харьковской области

По данным следователей, в социальных сетях появилась информация об убийствах украинскими военными мирных жителей Малой Рогани в Харьковской области. Помимо этого, стало известно, что вооруженные силы Украины убивают родителей студентов из Херсона, которые остались в городе, за то, что они эвакуировали своих детей в Крым. У СК также есть данные о задержании жителей за получение гуманитарной помощи из России, документов российского образца и др.