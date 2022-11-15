Песков заявил, что Херсон остается административным центром региона и после отвода войск

Песков еще раз подчеркнул принадлежность Херсона России и после визита в город украинского президента Владимира Зеленского. «Мы оставляем это без комментариев. Вы знаете, что это территория Российской Федерации», – ответил он на вопрос, не считают ли в Кремле прибытие Зеленского провокацией.