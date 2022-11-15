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Песков заявил, что Херсон остается административным центром региона и после отвода войск

Ведомости

Решений о том, чтобы перестать считать Херсон административным центром Херсонской области после отвода российских войск, не принималось, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Каких-либо иных решений не принималось», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, остается ли Херсон столицей одноименного региона после отвода российских войск. 

9 ноября министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск на левый берег Днепра после того, как с докладом об обстановке в зоне СВО выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин.

11 ноября Минобороны РФ сообщило о завершении вывода войск из Херсона. В результате, по данным военных, на правом берегу не было оставлено ни одной единицы военной техники и вооружения.

Комментируя отвод войск на левый берег Днепра, Песков отмечал, что Москва не считает это решение унизительным. Он заявил, что Херсонская область является субъектом России, изменений по этому статусу быть не может.

Песков еще раз подчеркнул принадлежность Херсона России и после визита в город украинского президента Владимира Зеленского. «Мы оставляем это без комментариев. Вы знаете, что это территория Российской Федерации», – ответил он на вопрос, не считают ли в Кремле прибытие Зеленского провокацией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных