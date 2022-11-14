В Кремле отказались комментировать визит Зеленского в Херсон

11 ноября Минобороны РФ сообщило о завершении вывода войск из Херсона. В результате на правом берегу не было оставлено ни одной единицы военной техники и вооружения, а потерь личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств российской группировки допущено не было, добавили там.