В Кремле отказались комментировать визит Зеленского в Херсон
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать прибытие главы украинского государства Владимира Зеленского в Херсон, отметив, что город входит в состав России.
«Мы оставляем это без комментариев. Вы знаете, что это территория Российской Федерации», – ответил он на вопрос, не считают ли в Кремле прибытие Зеленского провокацией.
Ранее сегодня о приезде Зеленского в Херсон сообщило агентство Reuters. По его информации, украинский президент выступил перед военнослужащими, заявив о готовности к «миру для всей страны» и поблагодарив западные страны за оказываемую Украине поддержку.
9 ноября министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск на левый берег Днепра после того, как с докладом об обстановке в зоне СВО выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин.
11 ноября Минобороны РФ сообщило о завершении вывода войск из Херсона. В результате на правом берегу не было оставлено ни одной единицы военной техники и вооружения, а потерь личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств российской группировки допущено не было, добавили там.
В тот же день Песков прокомментировал отвод войск на левый берег Днепра. По его словам, Москва не считает решение унизительным, Херсонская область является субъектом России, изменений по этому статусу быть не может.
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