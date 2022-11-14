Власти Херсона сообщили, что в городе осталось до 50 000 человек
На правом берегу Днепра остались около 40 000-50 000 человек. Они решили отказаться от эвакуации, сообщил мэр Херсона Александр Кобец, передает ТАСС.
«По нашим данным, с учетом того, что через город Херсон эвакуировалось и население прилегающих территорий, по нашим подсчетам, около 40 000-50 000 все же остались в городе», — сообщил Кобец.
11 ноября Кобец заявил, что эвакуация мирных жителей Херсона продолжается. На тот момент он отметил, что в городе остается до 100 000 человек. Покинувшие город жители перемещаются в другие районы области, также некоторые уезжают в Крым и другие регионы России. Кобец отметил, что каждому из них оказывается помощь по размещению. В тот же день представитель администрации Херсонской области Сергей Мороз добавил, что паромная переправа для желающих уехать на левый берег Днепра в Алешки и Голую Пристань все еще работает.
Эвакуация жителей города идет с середины сентября. Вице-губернатор региона Кирилл Стремоусов, погибший в ДТП 9 ноября, сообщил, что 7 ноября в рамках организованной эвакуации из Херсона ушел последний теплоход к левобережной части Херсонской области. Он добавил, что эвакуация жителей продолжается, все желающие могут добраться разными видами транспорта с правого на левый берег самостоятельно.
9 ноября министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск на левый берег Днепра после того, как с докладом об обстановке в зоне СВО выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. 11 ноября Минобороны РФ сообщило о завершении вывода войск из Херсона.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.