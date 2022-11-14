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Власти Херсона сообщили, что в городе осталось до 50 000 человек

Ведомости

На правом берегу Днепра остались около 40 000-50 000 человек. Они решили отказаться от эвакуации, сообщил мэр Херсона Александр Кобец, передает ТАСС.  

«По нашим данным, с учетом того, что через город Херсон эвакуировалось и население прилегающих территорий, по нашим подсчетам, около 40 000-50 000 все же остались в городе», — сообщил Кобец.

11 ноября Кобец заявил, что эвакуация мирных жителей Херсона продолжается. На тот момент он отметил, что в городе остается до 100 000 человек. Покинувшие город жители перемещаются в другие районы области, также некоторые уезжают в Крым и другие регионы России. Кобец отметил, что каждому из них оказывается помощь по размещению. В тот же день представитель администрации Херсонской области Сергей Мороз добавил, что паромная переправа для желающих уехать на левый берег Днепра в Алешки и Голую Пристань все еще работает. 

Ранее по теме: Минобороны сообщило о завершении вывода войск из Херсона

Эвакуация жителей города идет с середины сентября. Вице-губернатор региона Кирилл Стремоусов, погибший в ДТП 9 ноября, сообщил, что 7 ноября в рамках организованной эвакуации из Херсона ушел последний теплоход к левобережной части Херсонской области. Он добавил, что эвакуация жителей продолжается, все желающие могут добраться разными видами транспорта с правого на левый берег самостоятельно.

9 ноября министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск на левый берег Днепра после того, как с докладом об обстановке в зоне СВО выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. 11 ноября Минобороны РФ сообщило о завершении вывода войск из Херсона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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