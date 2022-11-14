Власти Херсона сообщили, что в городе осталось до 50 000 человек

11 ноября Кобец заявил, что эвакуация мирных жителей Херсона продолжается. На тот момент он отметил, что в городе остается до 100 000 человек. Покинувшие город жители перемещаются в другие районы области, также некоторые уезжают в Крым и другие регионы России. Кобец отметил, что каждому из них оказывается помощь по размещению. В тот же день представитель администрации Херсонской области Сергей Мороз добавил, что паромная переправа для желающих уехать на левый берег Днепра в Алешки и Голую Пристань все еще работает.