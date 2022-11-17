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Член ОП РФ заявил о терроре и геноциде русскоговорящих в Херсоне

Ведомости

Член Общественной палаты (ОП) РФ, внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич заявил, что украинские войска в контролируемом ими Херсоне устроили «неприкрытый террор и даже геноцид» в отношении русскоговорящих, пишет ТАСС.

«Полным ходом проходят так называемые фильтрационные мероприятия. Развязан неприкрытый террор и даже геноцид в отношении всех, кто даже просто разговаривает на русском языке», — заявил Малькевич. На многих русскоговорящих жителей «стучат» их же соседи, рассказал член ОП РФ. Малькевич также заявил, что в частном секторе города начали уничтожать дома жителей, которых подозревают в сотрудничестве с Россией.

«Причем у людей, которые могли даже не разделять наших взглядов, — это люди, которые хотели работать на своей родной земле, — взрывают дома, уничтожают. Я не удивлюсь, если потом это повесят на нас», — добавил он. Как сообщил Малькевич, Киев ежедневно устраивает в Херсоне постановочные митинги в поддержку Украины. Малькевич подчеркнул, что в этих мероприятиях участвуют не жители города, а переодетые в гражданских лиц солдаты украинской армии. Постановки делаются для западной прессы, отметил член ОП РФ.

9 ноября министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск на левый берег Днепра после того, как с докладом об обстановке в зоне СВО выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. 11 ноября Минобороны отчиталось о завершении вывода войск из Херсона, город теперь находится под контролем Украины. В результате, по данным военных, на правом берегу не было оставлено ни одной единицы военной техники и вооружения.

15 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решений о том, чтобы перестать считать Херсон административным центром Херсонской области после отвода российских войск, не принималось. Комментируя отвод войск на левый берег Днепра, Песков отмечал, что Москва не считает это решение унизительным. Он заявил, что Херсонская область является субъектом России, изменений по этому статусу быть не может.

Песков еще раз подчеркнул принадлежность Херсона России и после визита в город украинского президента Владимира Зеленского. «Мы оставляем это без комментариев. Вы знаете, что это территория Российской Федерации», – ответил он на вопрос, не считают ли в Кремле прибытие Зеленского провокацией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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