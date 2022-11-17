Член ОП РФ заявил о терроре и геноциде русскоговорящих в Херсоне

«Причем у людей, которые могли даже не разделять наших взглядов, — это люди, которые хотели работать на своей родной земле, — взрывают дома, уничтожают. Я не удивлюсь, если потом это повесят на нас», — добавил он. Как сообщил Малькевич, Киев ежедневно устраивает в Херсоне постановочные митинги в поддержку Украины. Малькевич подчеркнул, что в этих мероприятиях участвуют не жители города, а переодетые в гражданских лиц солдаты украинской армии. Постановки делаются для западной прессы, отметил член ОП РФ.