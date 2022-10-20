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Суд в Петербурге признал геноцидом блокаду Ленинграда войсками нацистской Германии

Ведомости

Санкт-Петербургский городской суд признал геноцидом блокаду Ленинграда войсками нацистской Германии в 1941-1944 гг., передает ТАСС со ссылкой на решение суда.

«Признать блокаду Ленинграда оккупационными властями, войсками Германии и их пособниками <…> в период с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. — военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом национальных и этнических групп, представлявших собой население СССР, народов Советского Союза», — огласила приговор судья Вера Сальникова.

Прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник ранее заявил, что ущерб Ленинграду от нацистской блокады оценивается в 35,3 трлн руб. по текущему курсу. В ведомстве также напоминали, что в период блокады немецко-фашистские захватчики подвергали систематическим обстрелам и бомбардировкам население Ленинграда, городскую инфраструктуру, а также намеренно создали условия для возникновения в городе голода.

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. Почти сразу после ее начала, 12 сентября, открылась «Дорога жизни», проходившая по Ладожскому озеру и связывавшая город со страной. По ней доставлялись грузы — продовольствие, оружие и боеприпасы. По разным оценкам, за время блокады погибло от 600 000 до 1,5 млн человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных