Столтенберг признал, что НАТО готовилось к конфликту на Украине с 2014 года
Год конфликта на Украине не изменил НАТО, поскольку альянс готовился к нему с 2014 г., признал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС.
«Он [конфликт] не изменил НАТО, он лишь продемонстрировал важность НАТО. Поскольку с 2014 г. НАТО начала проводить самое значительное наращивание своих военных сил», – сказал Столтенберг, добавив, что конфликт начался не в феврале 2022 г., а в 2014 г. С того момента, как добавил он, и началась адаптация НАТО. Таким образом генеральный секретарь НАТО ответил на вопрос, как год конфликта на Украине изменил альянс.
«[С 2014 г.] мы увеличили численность сил реагирования, количество военных учений, подняли оборонные расходы впервые за много лет», – отметил Столтенберг. По его словам, фундаментально это не изменило НАТО, а лишь подтвердило его важность. Генеральный секретарь НАТО признал, что альянс готовился к конфликту.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 30 января заявил, что поставки Запада новых вооружений Украине приводят к существенной эскалации конфликта, но потенциально изменить ход событий это не способно и не изменит. Аналогичные заявления представитель Кремля делал не раз. В частности, летом Песков заявил, что поставки Киеву вооружения не изменят параметров спецоперации России, ее цели будут достигнуты в любом случае.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не раз указывала на то, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.
Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.