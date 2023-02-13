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Столтенберг признал, что НАТО готовилось к конфликту на Украине с 2014 года

Ведомости

Год конфликта на Украине не изменил НАТО, поскольку альянс готовился к нему с 2014 г., признал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС.

«Он [конфликт] не изменил НАТО, он лишь продемонстрировал важность НАТО. Поскольку с 2014 г. НАТО начала проводить самое значительное наращивание своих военных сил», – сказал Столтенберг, добавив, что конфликт начался не в феврале 2022 г., а в 2014 г. С того момента, как добавил он, и началась адаптация НАТО. Таким образом генеральный секретарь НАТО ответил на вопрос, как год конфликта на Украине изменил альянс.

«[С 2014 г.] мы увеличили численность сил реагирования, количество военных учений, подняли оборонные расходы впервые за много лет», – отметил Столтенберг. По его словам, фундаментально это не изменило НАТО, а лишь подтвердило его важность. Генеральный секретарь НАТО признал, что альянс готовился к конфликту.

Путин заявил, что Россия пытается закончить боевые действия на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 30 января заявил, что поставки Запада новых вооружений Украине приводят к существенной эскалации конфликта, но потенциально изменить ход событий это не способно и не изменит. Аналогичные заявления представитель Кремля делал не раз. В частности, летом Песков заявил, что поставки Киеву вооружения не изменят параметров спецоперации России, ее цели будут достигнуты в любом случае.

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не раз указывала на то, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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