Столтенберг признал, что НАТО готовилось к конфликту на Украине с 2014 года

«Он [конфликт] не изменил НАТО, он лишь продемонстрировал важность НАТО. Поскольку с 2014 г. НАТО начала проводить самое значительное наращивание своих военных сил», – сказал Столтенберг, добавив, что конфликт начался не в феврале 2022 г., а в 2014 г. С того момента, как добавил он, и началась адаптация НАТО. Таким образом генеральный секретарь НАТО ответил на вопрос, как год конфликта на Украине изменил альянс.