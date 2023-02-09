Путин заявил, что Россия пытается закончить боевые действия на Украине
Россия не начинала боевых действий на Украине, а пытается их закончить, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями авиационной отрасли.
«Еще раз хочу об этом сказать: мы не начинали никаких боевых действий, мы пытаемся их закончить. Эти боевые действия были начаты националистами на Украине и теми, кто поддерживал их в 2014 г., когда был совершен государственный переворот, с этого все началось, после этого последовали события в Крыму и в Донбассе», – сказал глава российского государства» (цитата по ТАСС).
Путин ранее указывал на то, что Россия не могла не отреагировать на то, что на Украине начало происходить после государственного переворота в 2014 г. «Мы долго терпели, долго пытались договориться. Как сейчас выясняется, нас просто водили за нос, обманывали. Не в первый раз такое с нами случается», – заявил глава государства. Он добавил, что российская сторона сделала все возможное, чтобы урегулировать ситуацию мирными средствами.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.