Путин заявил, что Россия пытается закончить боевые действия на Украине

Путин ранее указывал на то, что Россия не могла не отреагировать на то, что на Украине начало происходить после государственного переворота в 2014 г. «Мы долго терпели, долго пытались договориться. Как сейчас выясняется, нас просто водили за нос, обманывали. Не в первый раз такое с нами случается», – заявил глава государства. Он добавил, что российская сторона сделала все возможное, чтобы урегулировать ситуацию мирными средствами.