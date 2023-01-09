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Патрушев назвал события на Украине противостоянием России и НАТО

Ведомости

Россия не воюет с Украиной, происходящие сейчас там события – это военное столкновение Москвы и НАТО, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью «Аргументам и фактам».

«События на Украине — это не столкновение между Москвой и Киевом, это военное противостояние НАТО, а прежде всего США и Англии, с Россией... Мы не воюем с Украиной, потому что ненависти к простым украинцам у нас по определению быть не может», – сказал он.

По оценке секретаря Совбеза, натовские инструкторы опасаются прямого столкновения с РФ, а потому «загоняют на верную смерть украинских парней». Россия в ходе спецоперации намерена положить конец эксперименту Запада по уничтожению братского украинского народа, а также освободить от оккупации свои регионы, добавил он.

Патрушев также отметил, что культуры России и Украины неразрывно связаны, а в Крыму, например, украинский язык сохраняется как один из государственных.

«Чем быстрее граждане Украины поймут, что их руками Запад воюет против России, тем больше жизней будет сохранено», – отметил Патрушев.

Журналист издания также спросил у Патрушева, считает ли он по-прежнему, что Россия может добиться «демилитаризации» и «денацификации» Украины – целей, которые заявлялись в феврале 2022 г.

«Неонацистские преступники, которые бесчинствуют в последние годы на Украине, неотвратимо понесут наказание. Однако не исключено, что наиболее одиозных попытаются спасти их кураторы с целью использования в других странах, в том числе для организации государственных переворотов и выполнения диверсионных задач», – ответил Патрушев.

В конце декабря 2022 г. президент РФ Владимир Путин сообщил, что шаги, связанные со спецоперацией, являются вынужденной и необходимой мерой. 9 декабря Путин заявлял, что Россия должна была начать специальную военную операцию на Украине раньше, надежду давала возможность договориться в рамках второго минского соглашения. Причем президент не раз говорил, что конфликт на Украине был спровоцирован не Россией, а теми, кто пришел к власти в Киеве после государственного переворота в 2014 г. Об этом он также говорил на встрече с матерями военнослужащих – участников спецоперации в конце октября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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