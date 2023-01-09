Патрушев назвал события на Украине противостоянием России и НАТО

В конце декабря 2022 г. президент РФ Владимир Путин сообщил, что шаги, связанные со спецоперацией, являются вынужденной и необходимой мерой. 9 декабря Путин заявлял, что Россия должна была начать специальную военную операцию на Украине раньше, надежду давала возможность договориться в рамках второго минского соглашения. Причем президент не раз говорил, что конфликт на Украине был спровоцирован не Россией, а теми, кто пришел к власти в Киеве после государственного переворота в 2014 г. Об этом он также говорил на встрече с матерями военнослужащих – участников спецоперации в конце октября.