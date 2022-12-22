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Путин назвал спецоперацию вынужденной и необходимой мерой

Ведомости

Шаги, связанные со спецоперацией, являются вынужденной и необходимой мерой, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции, передают «РИА Новости».

«Повторяю еще раз: мы считаем, что... все, что связано со специальной военной операцией, — мера абсолютно вынужденная, необходимая. Мы должны быть благодарны нашим военным, нашим солдатам, офицерам, нашим воинам за то, что они делают для России, защищая ее интересы, суверенитет и защищая прежде всего наших людей», — заявил глава государства.

Президент отметил, что российские военнослужащие действуют достойно и добиваются того, что нужно стране.

Накануне, 21 декабря, Путин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны России заявил, что российские военные, участвующие в специальной военной операции на Украине, сражаются так же, как их предки в войну 1812 года, Первую мировую войну и Великую Отечественную.

9 декабря Путин заявлял, что Россия должна была начать специальную военную операцию на Украине раньше, надежду давала возможность договориться в рамках второго минского соглашения. Причем президент не раз говорил, что конфликт на Украине был спровоцирован не Россией, а теми, кто пришел к власти в Киеве после государственного переворота в 2014 г. Об этом он также говорил на встрече с матерями военнослужащих – участников спецоперации в конце октября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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