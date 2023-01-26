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Патрушев: США и НАТО стали участниками конфликта на Украине

Ведомости

США и НАТО стали участниками конфликта на Украине и нацелены затягивать его, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, пишет ТАСС.

«Ход проведения специальной военной операции на Украине показывает, что США и НАТО намерены и дальше прилагать усилия на затягивание этого военного конфликта и стали его участниками», – сказал Патрушев. Он убежден, что даже по окончании горячей фазы конфликта западная сторона не прекратит прокси-войну против России.

Секретарь Совета безопасности считает, что все происходящие сейчас события на Украине являются результатом долгой подготовки Соединенных Штатов к гибридной войне против России, а также попытки помешать формированию многополярного мира. Патрушев заявил, что Запад, «используя нацистский марионеточный киевский режим», ведет «поход против России».

Осенью 2022 г. генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России в конфликте на Украине будет означать поражение НАТО. «Для всех нас важно, чтобы Украина победила. <…> Если Путин одержит верх, то это будет поражение не только для Украины, но и для всех нас, потому что сделает мир опаснее, а нас — уязвимее», — утверждал генсек.

На этот счет зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале писал, что вышеупомянутое высказывание Столтенберга подтверждает участие НАТО в конфликте на стороне Украины. «Тезис генсека НАТО о том, что победа России будет означать поражение Североатлантического альянса, – прямое подтверждение блоком своего участия в войне против нашей страны», – говорил он. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также соглашался с тем, что заявление генсекретаря НАТО можно считать подтверждением того, что альянс воюет на украинской стороне.

Еще летом прошлого года президент РФ Владимир Путин заявлял, что США пытаются затянуть конфликт на Украине.

Ранее по теме: Песков назвал слова Столтенберга подтверждением участия НАТО в конфликте на Украине

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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