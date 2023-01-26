Патрушев: США и НАТО стали участниками конфликта на Украине
США и НАТО стали участниками конфликта на Украине и нацелены затягивать его, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, пишет ТАСС.
«Ход проведения специальной военной операции на Украине показывает, что США и НАТО намерены и дальше прилагать усилия на затягивание этого военного конфликта и стали его участниками», – сказал Патрушев. Он убежден, что даже по окончании горячей фазы конфликта западная сторона не прекратит прокси-войну против России.
Секретарь Совета безопасности считает, что все происходящие сейчас события на Украине являются результатом долгой подготовки Соединенных Штатов к гибридной войне против России, а также попытки помешать формированию многополярного мира. Патрушев заявил, что Запад, «используя нацистский марионеточный киевский режим», ведет «поход против России».
Осенью 2022 г. генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России в конфликте на Украине будет означать поражение НАТО. «Для всех нас важно, чтобы Украина победила. <…> Если Путин одержит верх, то это будет поражение не только для Украины, но и для всех нас, потому что сделает мир опаснее, а нас — уязвимее», — утверждал генсек.
На этот счет зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале писал, что вышеупомянутое высказывание Столтенберга подтверждает участие НАТО в конфликте на стороне Украины. «Тезис генсека НАТО о том, что победа России будет означать поражение Североатлантического альянса, – прямое подтверждение блоком своего участия в войне против нашей страны», – говорил он. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также соглашался с тем, что заявление генсекретаря НАТО можно считать подтверждением того, что альянс воюет на украинской стороне.
Еще летом прошлого года президент РФ Владимир Путин заявлял, что США пытаются затянуть конфликт на Украине.