Патрушев: США и НАТО стали участниками конфликта на Украине

Осенью 2022 г. генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России в конфликте на Украине будет означать поражение НАТО. «Для всех нас важно, чтобы Украина победила. <…> Если Путин одержит верх, то это будет поражение не только для Украины, но и для всех нас, потому что сделает мир опаснее, а нас — уязвимее», — утверждал генсек.