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Медведев: Столтенберг подтвердил вовлеченность НАТО в конфликт на Украине

Ведомости

Высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что победа России на Украине будет означать поражение НАТО, подтверждает участие альянса в конфликте, написал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Тезис генсека НАТО о том, что победа России будет означать поражение Североатлантического альянса, – прямое подтверждение блоком своего участия в войне против нашей страны. Как говорится – не от большого ума, но от чистого сердца. Честный норвежский парень наконец-то признал это», — написал Медведев.

Столтенберг ранее заявил, что победа России в конфликте на Украине будет означать поражение НАТО. «Для всех нас важно, чтобы Украина победила. <…> Если Путин одержит верх, то это будет поражение не только для Украины, но и для всех нас, потому что сделает мир опаснее, а нас — уязвимее», — утверждал генсек.

Столтенберг ранее сегодня анонсировал плановые учения НАТО по ядерному сдерживанию. По его словам, военная мощь НАТО является лучшим способом предотвратить любую эскалацию напряженности в отношениях с Россией.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Западные страны в ответ на это резко усилили антироссийское санкции, также они оказывают военную помощь Украине. Обстрелы украинской территории высокоточным оружием участились в октябре после того, как на Крымском мосту произошел теракт, в проведении которого российские власти обвинили Киев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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