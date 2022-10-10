Медведев призвал к демонтажу политического режима Украины
Действующий политический режим Украины будет оставаться постоянной угрозой для России, поэтому для обеспечения безопасности страны необходим его полноценный демонтаж. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя удары по украинской инфраструктуре.
«Украинское государство в нынешней конфигурации с нацистским политическим режимом будет представлять постоянную, прямую и явную угрозу России. Поэтому помимо защиты наших людей и охраны границ страны целью наших будущих действий, на мой взгляд, должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины», – написал он в своем Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре он назвал «первым эпизодом», заявив, что будут и другие.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал об ударах ВС РФ по инфраструктуре Украины. По его словам, такое решение было принято по предложению Минобороны РФ и Генштаба РФ. Президент уточнил, что атаке подверглись объекты энергетики, военного управления и связи Украины.
Усиленные обстрелы украинской территории начались после того, как в минувшие выходные произошел теракт на Крымском мосту, в организации и проведении которого российские власти обвинили киевский режим. Как заявил Путин, при повторении попыток организации подобных терактов ответ России будет еще более жестким.
Обстрелы Киева и других городов Украины начались сегодня утром. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, одна из ударивших по Киеву ракет упала на улице Владимирской, где расположен офис СБУ, неподалеку находится офис Зеленского. Весь киевский метрополитен на время приостановил работу, станции использовались как убежища. Мэр города Виталий Кличко уже сообщил о восстановлении работы метро.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об угрозе для всех объектов критической инфраструктуры на Украине, поскольку они являются «мишенями» для ракет. В частности, в некоторых городах, где были зафиксированы прилеты, наблюдались проблемы с электроснабжением. Так, в результате обстрелов полностью обесточенным оказался Харьков. По оценке украинского премьера Дениса Шмыгаля, всего в восьми регионах Украины и в Киеве было повреждено 11 важных инфраструктурных объектов.
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