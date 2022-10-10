Медведев призвал к демонтажу политического режима Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об угрозе для всех объектов критической инфраструктуры на Украине, поскольку они являются «мишенями» для ракет. В частности, в некоторых городах, где были зафиксированы прилеты, наблюдались проблемы с электроснабжением. Так, в результате обстрелов полностью обесточенным оказался Харьков. По оценке украинского премьера Дениса Шмыгаля, всего в восьми регионах Украины и в Киеве было повреждено 11 важных инфраструктурных объектов.