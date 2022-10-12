Песков назвал слова Столтенберга подтверждением участия НАТО в конфликте на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков согласился с тем, что заявление генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что если Россия победит на Украине, это будет поражением альянса, можно считать подтверждением того, что он воюет на украинской стороне. Об этом он сказал на ежедневном брифинге.
На вопрос журналиста о том, можно ли считать подтверждением того, что альянс воюет на стороне с Украиной, Песков ответил: «Можно». Также у пресс-секретаря президента спросили, какие действия Россия будет принимать. «Россия предпринимает все действия, начиная с 24 февраля», – ответил Песков.
Накануне Столтенберг заявил, что победа России в конфликте на Украине будет означать поражение НАТО. «Для всех нас важно, чтобы Украина победила. <…> Если Путин одержит верх, то это будет поражение не только для Украины, но и для всех нас, потому что сделает мир опаснее, а нас — уязвимее», — утверждал генсек.
Столтенберг ранее сегодня анонсировал плановые учения НАТО по ядерному сдерживанию. По его словам, военная мощь НАТО является лучшим способом предотвратить любую эскалацию напряженности в отношениях с Россией.
О том, что слова Столтенберга являются подтверждением участия НАТО в конфликте на украинской стороне, в своем Telegram-канале ранее сегодня написал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Тезис генсека НАТО о том, что победа России будет означать поражение Североатлантического альянса, – прямое подтверждение блоком своего участия в войне против нашей страны. Как говорится – не от большого ума, но от чистого сердца. Честный норвежский парень наконец-то признал это», — написал Медведев.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Западные страны в ответ на это резко усилили антироссийское санкции, также они оказывают военную помощь Украине. Обстрелы украинской территории высокоточным оружием участились в октябре после того, как на Крымском мосту произошел теракт, в проведении которого российские власти обвинили Киев.