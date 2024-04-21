В сети появились кадры эвакуации захваченного ВС России танка Leopard 2
Российские военные эвакуировали из зоны боевых действий танк Leopard 2, видео операции показал в своем Telegram-канале телеведущий Владимир Соловьев.
«Бойцами группировки «Центр» успешно осуществлена эвакуация танка Leopard из зоны боевых действий. Специалистами группировки была спланирована и проведена целая операция», – говорится в публикации.
Чтобы сдвинуть немецкий танк с места, пришлось разрывать гусеницы подрывом, добавил Соловьев.
О захвате российскими войсками в ходе боев за Авдеевку немецкого танка Leopard 2A6 11 марта сообщила Bild. По данным газеты, вооруженные силы Украины ввели данный танк в бой 30 октября прошлого года, но на следующий день он был подбит. Это первый из 18 танков Leopard 2, поставленных из Германии.
Вооруженные силы России и ранее уничтожали западные танки, поставленные Украине в рамках военной помощи. Так, 20 февраля Минобороны РФ сообщило об уничтожении пяти танков, в том числе одного Leopard. В январе ведомство заявило, что ВСУ потеряли два Leopard-2 на Купянском направлении.