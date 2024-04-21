В сети появились кадры эвакуации захваченного ВС России танка Leopard 2

О захвате российскими войсками в ходе боев за Авдеевку немецкого танка Leopard 2A6 11 марта сообщила Bild. По данным газеты, вооруженные силы Украины ввели данный танк в бой 30 октября прошлого года, но на следующий день он был подбит. Это первый из 18 танков Leopard 2, поставленных из Германии.