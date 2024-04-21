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В сети появились кадры эвакуации захваченного ВС России танка Leopard 2

Ведомости

Российские военные эвакуировали из зоны боевых действий танк Leopard 2, видео операции показал в своем Telegram-канале телеведущий Владимир Соловьев.

«Бойцами группировки «Центр» успешно осуществлена эвакуация танка Leopard из зоны боевых действий. Специалистами группировки была спланирована и проведена целая операция», – говорится в публикации.

Чтобы сдвинуть немецкий танк с места, пришлось разрывать гусеницы подрывом, добавил Соловьев.

О захвате российскими войсками в ходе боев за Авдеевку немецкого танка Leopard 2A6 11 марта сообщила Bild. По данным газеты, вооруженные силы Украины ввели данный танк в бой 30 октября прошлого года, но на следующий день он был подбит. Это первый из 18 танков Leopard 2, поставленных из Германии.

Вооруженные силы России и ранее уничтожали западные танки, поставленные Украине в рамках военной помощи. Так, 20 февраля Минобороны РФ сообщило об уничтожении пяти танков, в том числе одного Leopard. В январе ведомство заявило, что ВСУ потеряли два Leopard-2 на Купянском направлении.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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