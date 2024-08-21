Боррель призвал разрешить Украине наносить удары по России ради переговоров

18 августа стало известно, что министры иностранных дел о обороны Евросоюза обсудят возможности новых военных поставок Украине в конце месяца. Неформальная встреча Совета ЕС пройдет в Брюсселе 29-30 августа. По словам дипломатического источника ТАСС, Киев нуждается в дополнительном вооружении на фоне «высоких потерь» в рядах частей, которые зашли на территорию России.