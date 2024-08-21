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Боррель призвал разрешить Украине наносить удары по России ради переговоров

Ведомости

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал разрешить Украине наносить удары вглубь территории России западным оружием для того, чтобы продвинуть миротворческие усилия. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

«Снятие ограничений <...> имело бы несколько важных последствий: укрепление самообороны Украины, <...> продвижение миротворческих усилий», – говорится в публикациях Борреля. Кроме того, сообщается, что во время разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой Боррель выразил поддержку Киеву.

С 6 августа в Курской области продолжаются бои Вооруженных сил России и ВСУ. Обстановка в регионе отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, там введен режим контртеррористической операции. 13 августа Боррель также обсудил с Кулебой события в Курской области, поддержав Украину.

18 августа стало известно, что министры иностранных дел о обороны Евросоюза обсудят возможности новых военных поставок Украине в конце месяца. Неформальная встреча Совета ЕС пройдет в Брюсселе 29-30 августа. По словам дипломатического источника ТАСС, Киев нуждается в дополнительном вооружении на фоне «высоких потерь» в рядах частей, которые зашли на территорию России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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