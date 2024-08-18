Министры ЕС обсудят в конце августа новые поставки Украине
В конце августа министры иностранных дел и обороны Евросоюза обсудят на встрече Совета Евросоюза возможности новых военных поставок Украине, сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.
Неформальная встреча Совета ЕС пройдет в Брюсселе 29-30 августа.
«Поддержка Украины, включая возможности новых военных поставок, безусловно, будет главной темой встречи, что особенно важно в условиях интенсивных боевых действий в районе Курска», – сказал собеседник агентства.
Источник указал на «высокие потери» в рядах украинских частей, которые зашли на территорию РФ. В результате, по его словам, Киев особенно нуждается в дополнительной технике и боеприпасах.
ВСУ зашли в Курскую область 6 августа. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обсудил эти события с министром иностранных дел страны Дмитрием Кулебой и заявил, что подтвердил в беседе с Кулебой «полную поддержку народа Украины со стороны Евросоюза».