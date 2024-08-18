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Министры ЕС обсудят в конце августа новые поставки Украине

Ведомости

В конце августа министры иностранных дел и обороны Евросоюза обсудят на встрече Совета Евросоюза возможности новых военных поставок Украине, сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

Неформальная встреча Совета ЕС пройдет в Брюсселе 29-30 августа.

«Поддержка Украины, включая возможности новых военных поставок, безусловно, будет главной темой встречи, что особенно важно в условиях интенсивных боевых действий в районе Курска», – сказал собеседник агентства. 

Источник указал на «высокие потери» в рядах украинских частей, которые зашли на территорию РФ. В результате, по его словам, Киев  особенно нуждается в дополнительной технике и боеприпасах.

ВСУ зашли в Курскую область 6 августа. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обсудил эти события с министром иностранных дел страны Дмитрием Кулебой и заявил, что подтвердил в беседе с Кулебой «полную поддержку народа Украины со стороны Евросоюза».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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