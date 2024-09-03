The Economist: Зеленский снова попросит Байдена снять запрет на удары по России
Президент Украины Владимир Зеленский встретится с американским лидером Джо Байденом на 79-й сессии Генеральной ассамблеи и попросит снять запрет на удары по российской территории. Это последний шанс добиться снятия ограничений, поскольку скоро Байден покинет свой пост. Об этом сообщил The Economist.
Министр обороны Украины Рустем Умеров и глава офиса президента страны Андрей Ермак возглавили украинскую делегацию в Вашингтон, чтобы добиться разрешения на нанесение ударов американским оружием по российской территории. Ранее запрет на использование западного вооружения против целей в России объяснялся тем, что это может привести к эскалации конфликта. Но недовольство Украины растет, отмечает журнал.
По мнению военного историка Лоуренса Фридмана, руководство США «поймало себя в ловушку, которую само создало, и не знает, как из нее теперь выбраться».
На Украине неоднократно призывали страны Запада снять ограничения на удары по России поставляемым Киеву оружием. В мае сообщалось, что администрация Байдена тайно разрешила Украине наносить удары на российской территории в районе Харькова с использованием предоставленного американцами оружия.
21 августа глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал разрешить Украине наносить удары вглубь территории России западным оружием. По его словам, это укрепит самооборону Украины. 30 августа он уточнил, что снятие запретов для вооруженных сил Украины (ВСУ) на удары по территории России не означает вступления Евросоюза в конфликт.