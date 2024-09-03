Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

The Economist: Зеленский снова попросит Байдена снять запрет на удары по России

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с американским лидером Джо Байденом на 79-й сессии Генеральной ассамблеи и попросит снять запрет на удары по российской территории. Это последний шанс добиться снятия ограничений, поскольку скоро Байден покинет свой пост. Об этом сообщил The Economist.

Министр обороны Украины Рустем Умеров и глава офиса президента страны Андрей Ермак возглавили украинскую делегацию в Вашингтон, чтобы добиться разрешения на нанесение ударов американским оружием по российской территории. Ранее запрет на использование западного вооружения против целей в России объяснялся тем, что это может привести к эскалации конфликта. Но недовольство Украины растет, отмечает журнал.

По мнению военного историка Лоуренса Фридмана, руководство США «поймало себя в ловушку, которую само создало, и не знает, как из нее теперь выбраться».

На Украине неоднократно призывали страны Запада снять ограничения на удары по России поставляемым Киеву оружием. В мае сообщалось, что администрация Байдена тайно разрешила Украине наносить удары на российской территории в районе Харькова с использованием предоставленного американцами оружия.

21 августа глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал разрешить Украине наносить удары вглубь территории России западным оружием. По его словам, это укрепит самооборону Украины. 30 августа он уточнил, что снятие запретов для вооруженных сил Украины (ВСУ) на удары по территории России не означает вступления Евросоюза в конфликт.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных