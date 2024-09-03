The Economist: Зеленский снова попросит Байдена снять запрет на удары по России

Министр обороны Украины Рустем Умеров и глава офиса президента страны Андрей Ермак возглавили украинскую делегацию в Вашингтон, чтобы добиться разрешения на нанесение ударов американским оружием по российской территории. Ранее запрет на использование западного вооружения против целей в России объяснялся тем, что это может привести к эскалации конфликта. Но недовольство Украины растет, отмечает журнал.