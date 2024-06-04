NYT сообщила о расхождении приоритетов Украины и США
Приоритеты Украины и США расходятся, поскольку Киеву, в отличие от Вашингтона, «нечего терять» от эскалации отношений с Россией. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванных советников президента США Джо Байдена.
По словам собеседников, американский лидер обеспокоен риском возможной ядерной эскалации конфликта. Президент Украины Владимир Зеленский же утверждает, что такие опасения преувеличены.
NYT пишет о разговоре Байдена со своими помощниками, в ходе которого он заявил, что одно дело предоставить Украине оружие для «самообороны», но другое – позволить им удары по территории России. Президент США выразил опасения, что это может привести к гибели мирных жителей и уничтожению российской инфраструктуры, что может перерасти в прямой конфликт России и США, отмечает газета.
Один из советников Байдена выразил мнение, что запрет на использование американского оружия для ударов по РФ имел смысл, «когда время было на стороне Украины», но ситуация изменилась. Как сообщает NYT, частично снять ограничение президента США убедили советник по национальной безопасности Джейк Салливан и министр обороны Ллойд Остин.
30 мая Politico сообщила, что Байден тайно разрешил Украине наносить удары по территории России – исключительно в районе Харькова – американским оружием. При этом, по словам источника, Киеву не разрешено бить по гражданской инфраструктуре или вглубь России. Информацию о снятии ограничения подтвердили в Пентагоне.
3 июня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби пояснил, что масштабы применения американского оружия по территории России не расширялись, но Вашингтон разрешил ВСУ наносить «точечные и ограниченные» удары по российским объектам для срыва атак. Речь идет только о районах, которые граничат с Харьковской областью, подчеркнул он.
Зеленский назвал снятие запрета шагом вперед. По данным Politico, в Киеве были «несколько разочарованы» тем, что США отменили ограничение лишь частично.