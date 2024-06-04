Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

NYT сообщила о расхождении приоритетов Украины и США

Ведомости

Приоритеты Украины и США расходятся, поскольку Киеву, в отличие от Вашингтона, «нечего терять» от эскалации отношений с Россией. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванных советников президента США Джо Байдена.

По словам собеседников, американский лидер обеспокоен риском возможной ядерной эскалации конфликта. Президент Украины Владимир Зеленский же утверждает, что такие опасения преувеличены.

NYT пишет о разговоре Байдена со своими помощниками, в ходе которого он заявил, что одно дело предоставить Украине оружие для «самообороны», но другое – позволить им удары по территории России. Президент США выразил опасения, что это может привести к гибели мирных жителей и уничтожению российской инфраструктуры, что может перерасти в прямой конфликт России и США, отмечает газета.

Один из советников Байдена выразил мнение, что запрет на использование американского оружия для ударов по РФ имел смысл, «когда время было на стороне Украины», но ситуация изменилась. Как сообщает NYT, частично снять ограничение президента США убедили советник по национальной безопасности Джейк Салливан и министр обороны Ллойд Остин.

30 мая Politico сообщила, что Байден тайно разрешил Украине наносить удары по территории России – исключительно в районе Харькова – американским оружием. При этом, по словам источника, Киеву не разрешено бить по гражданской инфраструктуре или вглубь России. Информацию о снятии ограничения подтвердили в Пентагоне.

3 июня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби пояснил, что масштабы применения американского оружия по территории России не расширялись, но Вашингтон разрешил ВСУ наносить «точечные и ограниченные» удары по российским объектам для срыва атак. Речь идет только о районах, которые граничат с Харьковской областью, подчеркнул он.

Зеленский назвал снятие запрета шагом вперед. По данным Politico, в Киеве были «несколько разочарованы» тем, что США отменили ограничение лишь частично.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных