NYT сообщила о расхождении приоритетов Украины и США

NYT пишет о разговоре Байдена со своими помощниками, в ходе которого он заявил, что одно дело предоставить Украине оружие для «самообороны», но другое – позволить им удары по территории России. Президент США выразил опасения, что это может привести к гибели мирных жителей и уничтожению российской инфраструктуры, что может перерасти в прямой конфликт России и США, отмечает газета.