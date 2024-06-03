Рябков: Россия будет пресекать попытки ВСУ ударить по системам предупреждения
Любые попытки ВСУ ударить по российским системам предупреждения о ракетном нападении (СПРН) будут пресекаться. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
«Это не первый случай, когда режим в Киеве пытался нарушить нормальное функционирование важных звеньев нашей военной организации, в том числе имеющих отношение к стратегической сфере. Вот эти поползновения будут нами пресекаться», – подчеркнул он (цитата по ТАСС).
Рябков отметил, что Киев получает поощрение из Вашингтона на подобные провокации.
29 мая The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США обеспокоены из-за атак украинских беспилотников по СПРН на территории России, поскольку такие действия могут дестабилизировать обстановку. Неназванный украинский чиновник подтвердил газете, что за удары отвечает главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины.
25 мая сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин заявил, что Украина нанесла удар по СПРН в Краснодарском крае. В Армавире действует радиолокационная станция (РЛС) нового поколения «Воронеж-ДМ», являющаяся частью СПРН России. Она способна обнаруживать баллистические и аэродинамические цели, а также космические объекты. 29 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что российские военные уничтожили над Армавиром беспилотник.