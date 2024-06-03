Рябков: Россия будет пресекать попытки ВСУ ударить по системам предупреждения

«Это не первый случай, когда режим в Киеве пытался нарушить нормальное функционирование важных звеньев нашей военной организации, в том числе имеющих отношение к стратегической сфере. Вот эти поползновения будут нами пресекаться», – подчеркнул он (цитата по ТАСС).