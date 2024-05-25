Рогозин: Украина ударила по объекту ракетного предупреждения на Кубани
Украина нанесла удар по системе предупреждения о ракетном нападении (СПРН) в Краснодарском крае, сообщил экс-глава «Роскосмоса» и действующий сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин в Telegram-канале.
По его мнению, можно допустить, что удар по объекту СПРН в Краснодарском крае был нанесен по собственной инициативе Киева или же «по приказу какого-то военного маньяка ВСУ, желающего разжечь третью мировую войну».
Он предположил, что за атакой стояли США, так как Вашингтон демонстрирует «глубочайшую вовлеченность» в вооруженный конфликт на Украине. «Таким образом, мы стоим не то что на пороге, а уже на краю, за которым, если не остановить противника в подобных действиях, начнется необратимый обвал стратегической безопасности ядерных держав», – подытожил Рогозин.
В Армавире в Краснодарском крае действует радиолокационная станция (РЛС) нового поколения «Воронеж-ДМ», являющаяся частью СПРН России. Станция способна обнаруживать баллистические и аэродинамические цели, а также космические объекты. Информация со спутников и радиолокационных станций поступает на Командный пункт Системы ПРН.