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Рогозин: Украина ударила по объекту ракетного предупреждения на Кубани

Ведомости

Украина нанесла удар по системе предупреждения о ракетном нападении (СПРН) в Краснодарском крае, сообщил экс-глава «Роскосмоса» и действующий сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин в Telegram-канале.

По его мнению, можно допустить, что удар по объекту СПРН в Краснодарском крае был нанесен по собственной инициативе Киева или же «по приказу какого-то военного маньяка ВСУ, желающего разжечь третью мировую войну».

Он предположил, что за атакой стояли США, так как Вашингтон демонстрирует «глубочайшую вовлеченность» в вооруженный конфликт на Украине. «Таким образом, мы стоим не то что на пороге, а уже на краю, за которым, если не остановить противника в подобных действиях, начнется необратимый обвал стратегической безопасности ядерных держав», – подытожил Рогозин.

В Армавире в Краснодарском крае действует радиолокационная станция (РЛС) нового поколения «Воронеж-ДМ», являющаяся частью СПРН России. Станция способна обнаруживать баллистические и аэродинамические цели, а также космические объекты. Информация со спутников и радиолокационных станций поступает на Командный пункт Системы ПРН.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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