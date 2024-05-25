Рогозин: Украина ударила по объекту ракетного предупреждения на Кубани

Он предположил, что за атакой стояли США, так как Вашингтон демонстрирует «глубочайшую вовлеченность» в вооруженный конфликт на Украине. «Таким образом, мы стоим не то что на пороге, а уже на краю, за которым, если не остановить противника в подобных действиях, начнется необратимый обвал стратегической безопасности ядерных держав», – подытожил Рогозин.