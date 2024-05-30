WP: США обеспокоены атаками на системы предупреждения о ракетном нападении в РФ
США обеспокоены, что атаки украинских беспилотников по системам предупреждения о ракетном нападении (СПРН) на территории России могут дестабилизировать обстановку, передает Washington Post со ссылкой на источники.
«США обеспокоены недавними ударами со стороны Украины по российским объектам раннего предупреждения о ракетном нападении», – уточнил неназванный американский чиновник.
По словам собеседника издания, такие атаки Россия может посчитать нападением на стратегический потенциал сдерживания страны. Ситуация осложняется тем, что администрация президента США Джо Байдена в настоящий момент рассматривает возможность разрешить Украине наносить удары западным оружием по российской территории.
Неназванный украинский чиновник подтвердил газете, что за удары отвечает главное управление военной разведки (ГКР) минобороны Украины.
29 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что российские военные уничтожили над Армавиром беспилотный летательный аппарат. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал Минобороны РФ вопрос об этом ударе.
25 мая сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин заявил, что Украина нанесла удар по системе предупреждения о ракетном нападении (СПРН) в Краснодарском крае. В Армавире в Краснодарском крае действует радиолокационная станция (РЛС) нового поколения «Воронеж-ДМ», являющаяся частью СПРН России. Станция способна обнаруживать баллистические и аэродинамические цели, а также космические объекты. Рогозин предположил, что это была собственная инициатива Киева или же удар был нанесен «по приказу какого-то военного маньяка ВСУ, желающего разжечь третью мировую войну».