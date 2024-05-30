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WP: США обеспокоены атаками на системы предупреждения о ракетном нападении в РФ

Ведомости

США обеспокоены, что атаки украинских беспилотников по системам предупреждения о ракетном нападении (СПРН) на территории России могут дестабилизировать обстановку, передает Washington Post со ссылкой на источники.

«США обеспокоены недавними ударами со стороны Украины по российским объектам раннего предупреждения о ракетном нападении», – уточнил неназванный американский чиновник.

По словам собеседника издания, такие атаки Россия может посчитать нападением на стратегический потенциал сдерживания страны. Ситуация осложняется тем, что администрация президента США Джо Байдена в настоящий момент рассматривает возможность разрешить Украине наносить удары западным оружием по российской территории.

Неназванный украинский чиновник подтвердил газете, что за удары отвечает главное управление военной разведки (ГКР) минобороны Украины.

29 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что российские военные уничтожили над Армавиром беспилотный летательный аппарат. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал Минобороны РФ вопрос об этом ударе.

25 мая сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин заявил, что Украина нанесла удар по системе предупреждения о ракетном нападении (СПРН) в Краснодарском крае. В Армавире в Краснодарском крае действует радиолокационная станция (РЛС) нового поколения «Воронеж-ДМ», являющаяся частью СПРН России. Станция способна обнаруживать баллистические и аэродинамические цели, а также космические объекты. Рогозин предположил, что это была собственная инициатива Киева или же удар был нанесен «по приказу какого-то военного маньяка ВСУ, желающего разжечь третью мировую войну».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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