WP: США обеспокоены атаками на системы предупреждения о ракетном нападении в РФ

25 мая сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин заявил, что Украина нанесла удар по системе предупреждения о ракетном нападении (СПРН) в Краснодарском крае. В Армавире в Краснодарском крае действует радиолокационная станция (РЛС) нового поколения «Воронеж-ДМ», являющаяся частью СПРН России. Станция способна обнаруживать баллистические и аэродинамические цели, а также космические объекты. Рогозин предположил, что это была собственная инициатива Киева или же удар был нанесен «по приказу какого-то военного маньяка ВСУ, желающего разжечь третью мировую войну».