Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

AFP узнало об ударах Украины западным оружием вблизи Краснодара

Ведомости

Украина уже несколько раз пыталась атаковать территорию России при помощи западного оружия, в последний раз – под Краснодаром. Об этом пишет AFP со ссылкой на источники. 

О каком объекте идет речь не уточняется. Агентство также не упоминает, когда это произошло и какое именно оружие использовали ВСУ. 

По данным Bild, Киев как минимум один раз нарушила договоренность с западными странами и нанесла удар по территории России из системы Patriot, поставленной из Германии. После этого в Киев поступили «гневные звонки» из Берлина и Вашингтона с угрозами прекратить поставки, если подобный инцидент повторится, пишет таблоид.

Последние несколько недель на Западе активизировалась дискуссия о возможности снятия ограничений для Украины по использованию западного оружия для ударов по территории России. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на заседании министров обороны стран ЕС заявил, что такой шаг не вовлечет альянс в конфликт. Он добавил, что НАТО не планирует направлять военных на Украину и как-либо участвовать в боевых действиях.

Глава евродипломатии Боррель назвал удары Украины по целям в РФ законными по международному праву. При этом Италия и Германия выступают против снятия этого ограничения, пишет Politico.

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в Узбекистане, заявил, что представители стран НАТО должны отдавать отчет, с чем они играют, призывая наносить удары по территории России.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных