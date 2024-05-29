AFP узнало об ударах Украины западным оружием вблизи Краснодара
Украина уже несколько раз пыталась атаковать территорию России при помощи западного оружия, в последний раз – под Краснодаром. Об этом пишет AFP со ссылкой на источники.
О каком объекте идет речь не уточняется. Агентство также не упоминает, когда это произошло и какое именно оружие использовали ВСУ.
По данным Bild, Киев как минимум один раз нарушила договоренность с западными странами и нанесла удар по территории России из системы Patriot, поставленной из Германии. После этого в Киев поступили «гневные звонки» из Берлина и Вашингтона с угрозами прекратить поставки, если подобный инцидент повторится, пишет таблоид.
Последние несколько недель на Западе активизировалась дискуссия о возможности снятия ограничений для Украины по использованию западного оружия для ударов по территории России. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на заседании министров обороны стран ЕС заявил, что такой шаг не вовлечет альянс в конфликт. Он добавил, что НАТО не планирует направлять военных на Украину и как-либо участвовать в боевых действиях.
Глава евродипломатии Боррель назвал удары Украины по целям в РФ законными по международному праву. При этом Италия и Германия выступают против снятия этого ограничения, пишет Politico.
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в Узбекистане, заявил, что представители стран НАТО должны отдавать отчет, с чем они играют, призывая наносить удары по территории России.