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Кремль переадресовал Минобороны вопрос об ударе по объекту в Армавире

Ведомости

Вопрос об атаках по объектам в Армавире следует адресовать Министерству обороны РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вопрос специфический, я рекомендую вам адресовать его в наше оборонное ведомство», – сказал Песков.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев утром 29 мая сообщил, что российские военные уничтожили над Армавиром беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

25 мая сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин заявил, что Украина нанесла удар по системе предупреждения о ракетном нападении (СПРН) в Краснодарском крае. В Армавире в Краснодарском крае действует радиолокационная станция (РЛС) нового поколения «Воронеж-ДМ», являющаяся частью СПРН России. Станция способна обнаруживать баллистические и аэродинамические цели, а также космические объекты. Рогозин предположил, что это была собственная инициатива Киева или же удар был нанесен «по приказу какого-то военного маньяка ВСУ, желающего разжечь третью мировую войну».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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