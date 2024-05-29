Кремль переадресовал Минобороны вопрос об ударе по объекту в Армавире
Вопрос об атаках по объектам в Армавире следует адресовать Министерству обороны РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Вопрос специфический, я рекомендую вам адресовать его в наше оборонное ведомство», – сказал Песков.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев утром 29 мая сообщил, что российские военные уничтожили над Армавиром беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
25 мая сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин заявил, что Украина нанесла удар по системе предупреждения о ракетном нападении (СПРН) в Краснодарском крае. В Армавире в Краснодарском крае действует радиолокационная станция (РЛС) нового поколения «Воронеж-ДМ», являющаяся частью СПРН России. Станция способна обнаруживать баллистические и аэродинамические цели, а также космические объекты. Рогозин предположил, что это была собственная инициатива Киева или же удар был нанесен «по приказу какого-то военного маньяка ВСУ, желающего разжечь третью мировую войну».