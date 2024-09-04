Песков: от администрации Байдена можно ожидать чего угодно

«Изрядная доля непредсказуемости присутствует вообще в американской политике. <...> А что будет происходить? Можно гадать сколько угодно. Но очевидно, что принципиально вряд ли что-то может измениться. Но какие-то нюансы, конечно, могут иметь место в зависимости от конфигурации следующей администрации [США]», – сказал он.