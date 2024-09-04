Песков: от администрации Байдена можно ожидать чего угодно
От администрации президента США Джо Байдена можно ожидать чего угодно. Что будет после выборов в ноябре, можно только гадать, но вряд ли грядут принципиальные изменения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Изрядная доля непредсказуемости присутствует вообще в американской политике. <...> А что будет происходить? Можно гадать сколько угодно. Но очевидно, что принципиально вряд ли что-то может измениться. Но какие-то нюансы, конечно, могут иметь место в зависимости от конфигурации следующей администрации [США]», – сказал он.
По словам Пескова, в предвыборной кампании кандидаты в президенты США активно используют в качестве инструментов украинскую и российскую тему.
Комментируя возможную эскалацию конфликта до окончания срока Байдена, включая снятие запрета на удары ВСУ вглубь России, представитель Кремля сказал, что от администрации Байдена «можно всего ожидать». Он подчеркнул, что США принимают «непосредственное участие в украинском конфликте», продолжают оказывать ей военную помощь и не стремятся к урегулированию ситуации.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки действующего президента США Джо Байдена стала вице-президент Камала Харрис. Ее главным соперником на выборах является бывший президент США Дональд Трамп, который не раз заявлял, что способен завершить конфликт на Украине за 24 часа. В Кремле усомнились, что у Трампа есть «волшебная палочка» для этого.