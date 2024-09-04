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Песков: от администрации Байдена можно ожидать чего угодно

Ведомости

От администрации президента США Джо Байдена можно ожидать чего угодно. Что будет после выборов в ноябре, можно только гадать, но вряд ли грядут принципиальные изменения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Изрядная доля непредсказуемости присутствует вообще в американской политике. <...> А что будет происходить? Можно гадать сколько угодно. Но очевидно, что принципиально вряд ли что-то может измениться. Но какие-то нюансы, конечно, могут иметь место в зависимости от конфигурации следующей администрации [США]», – сказал он.

По словам Пескова, в предвыборной кампании кандидаты в президенты США активно используют в качестве инструментов украинскую и российскую тему.

Комментируя возможную эскалацию конфликта до окончания срока Байдена, включая снятие запрета на удары ВСУ вглубь России, представитель Кремля сказал, что от администрации Байдена «можно всего ожидать». Он подчеркнул, что США принимают «непосредственное участие в украинском конфликте», продолжают оказывать ей военную помощь и не стремятся к урегулированию ситуации.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки действующего президента США Джо Байдена стала вице-президент Камала Харрис. Ее главным соперником на выборах является бывший президент США Дональд Трамп, который не раз заявлял, что способен завершить конфликт на Украине за 24 часа. В Кремле усомнились, что у Трампа есть «волшебная палочка» для этого.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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