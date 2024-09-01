Песков: у Трампа нет «волшебной палочки» для решения конфликта на Украине
Конфликт на Украине вряд ли можно решить за сутки, для этого нет «волшебной палочки», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Не думаю, что есть волшебная палочка. В течение суток ничего сделать невозможно», – сказал он. Песков назвал это гипотетическими рассуждениями.
При этом пресс-секретарь российского президента допустил, что в случае заявления о мире со стороны следующего президента США «к утру у кого-то что-то в мозгах изменится, особенно в Киеве».
Трамп неоднократно заявлял о том, что способен завершить конфликт на Украине в течение 24 часов. В марте 2023 г. он заверил, что завершил бы боевые действия за сутки. Продолжение конфликта, говорил он тогда, грозит дальнейшей эскалацией и мировой ядерной войной, по сравнению с которой, по его мнению, «Первая и Вторая мировые войны покажутся пирожками».
23 июня Трамп на предвыборном митинге в Филадельфии пообещал, что в случае победы на президентских выборах добьется мирного урегулирования конфликта на Украине еще до своей инаугурации. В мае британская газета The Telegraph со ссылкой на источник сообщила, что экс-президент разработал детальный план по мирному урегулированию конфликта на Украине, но не станет раскрывать его до выборов.