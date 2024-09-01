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Песков: у Трампа нет «волшебной палочки» для решения конфликта на Украине

Ведомости

Конфликт на Украине вряд ли можно решить за сутки, для этого нет «волшебной палочки», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Не думаю, что есть волшебная палочка. В течение суток ничего сделать невозможно», – сказал он. Песков назвал это гипотетическими рассуждениями. 

При этом пресс-секретарь российского президента допустил, что в случае заявления о мире со стороны следующего президента США «к утру у кого-то что-то в мозгах изменится, особенно в Киеве».

Трамп неоднократно заявлял о том, что способен завершить конфликт на Украине в течение 24 часов. В марте 2023 г. он заверил, что завершил бы боевые действия за сутки. Продолжение конфликта, говорил он тогда, грозит дальнейшей эскалацией и мировой ядерной войной, по сравнению с которой, по его мнению, «Первая и Вторая мировые войны покажутся пирожками».

23 июня Трамп на предвыборном митинге в Филадельфии пообещал, что в случае победы на президентских выборах добьется мирного урегулирования конфликта на Украине еще до своей инаугурации. В мае британская газета The Telegraph со ссылкой на источник сообщила, что экс-президент разработал детальный план по мирному урегулированию конфликта на Украине, но не станет раскрывать его до выборов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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