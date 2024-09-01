Песков: у Трампа нет «волшебной палочки» для решения конфликта на Украине

Трамп неоднократно заявлял о том, что способен завершить конфликт на Украине в течение 24 часов. В марте 2023 г. он заверил, что завершил бы боевые действия за сутки. Продолжение конфликта, говорил он тогда, грозит дальнейшей эскалацией и мировой ядерной войной, по сравнению с которой, по его мнению, «Первая и Вторая мировые войны покажутся пирожками».