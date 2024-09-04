Найдены более 500 пропавших при эвакуации жителей Курской области

По словам врио губернатора, в региональном пункте РКК трудятся порядка 70 волонтеров. Каждый день около 2000 человек приходят сюда за помощью. Продуктовые и гигиенические наборы уже получили порядка 50 000 человек, а сертификаты на покупку лекарств – около 6000 жителей приграничья.