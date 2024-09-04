Найдены более 500 пропавших при эвакуации жителей Курской области
Найдены свыше 500 пропавших при эвакуации жителей приграничных районов Курской области, этого удалось достичь при взаимодействии Российского Красного Креста (РКК), правительства региона и силовиков, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов по итогам посещения регионального отделения РКК.
«Выражаю огромную благодарность всем волонтерам за самоотверженную работу. Со своей стороны мы будем продолжать оказывать всю необходимую помощь и поддержку», – сказал Смирнов.
По словам врио губернатора, в региональном пункте РКК трудятся порядка 70 волонтеров. Каждый день около 2000 человек приходят сюда за помощью. Продуктовые и гигиенические наборы уже получили порядка 50 000 человек, а сертификаты на покупку лекарств – около 6000 жителей приграничья.
Смирнов поручил областному правительству подобрать дополнительные помещения для отделения РКК, так как имеющихся недостаточно для своевременного обслуживания всех нуждающихся.
В середине августа поисковый отряд «Лиза Алерт» закрыл информацию о людях, разыскиваемых в приграничных районах Курской области. Решение было связано с соображениями безопасности. По словам главы отряда Григория Сергеева, информацией о пропавших могут пользоваться мошенники.
Вооруженные силы России ведут бои с ВСУ в Курской области с 6 августа после вторжения противника в регион. В области действует режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера. 22 августа Смирнов заявлял, что зону ЧС покинули 133 190 человек. 3 сентября МЧС сообщило, что 10 000 жителей региона, включая более 2700 детей, находятся в пунктах временного размещения (ПВР).