«Лиза Алерт» перестанет публиковать данные о пропавших в Курской области
Поисковый отряд «Лиза Алерт» из соображений безопасности закрыл информацию о людях, разыскиваемых в приграничных районах Курской области. Об этом сообщила пресс-служба организации.
«Это связано с тем, что мошенники могут пользоваться этой информацией, связываться с родственниками, сообщать, что их родственник в плену, или другие схемы. Для того чтобы этого не было, чтобы не увеличивать количество пострадавших, мы приняли решение убрать ориентровки», – пояснил глава отряда Григорий Сергеев.
В пресс-службе уточнили, что продолжат вести работу по заявкам в закрытом формате. Организация выразила готовность к взаимодействию со всеми службами, ведомствами и общественными организациями и выразила надежду на разработку стратегии совместной работы, которая поможет в поиске пропавших людей.
Бои в Курской области продолжаются с 6 августа после вторжения вооруженных сил Украины (ВСУ) в регион. Сейчас в области действует режим контртеррористической операции.
С 6 августа было эвакуировано более 121 000 человек – примерно десятая часть населения региона. 15 августа МЧС России сообщило о 9500 жителях, находящихся в ПВР в 14 российских регионах. В Курскую область прибыло более 1300 т гуманитарной помощи. Вечером 14 августа была объявлена обязательная эвакуация во всем Глушковском районе региона. При этом судьба порядка 2000 человек, которые находились на территории, куда вторглись ВСУ, остается неизвестной.
В Курскую область были переброшены резервы Вооруженных сил России. Минобороны России 15 августа сообщило, что под контроль РФ удалось вернуть село Крупец западнее Льгова и Мартыновку северо-восточнее Суджи.