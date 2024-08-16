«Лиза Алерт» перестанет публиковать данные о пропавших в Курской области

«Это связано с тем, что мошенники могут пользоваться этой информацией, связываться с родственниками, сообщать, что их родственник в плену, или другие схемы. Для того чтобы этого не было, чтобы не увеличивать количество пострадавших, мы приняли решение убрать ориентровки», – пояснил глава отряда Григорий Сергеев.