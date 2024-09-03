МЧС: более 10 000 жителей Курской области находятся в ПВР
Более 10 000 жителей Курской области, в том числе свыше 2700 детей, находятся в пунктах временного размещения (ПВР). Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
В рамках режима КТО жителей приграничных районов отселяют в более безопасные. Так, по данным ведомства, за сутки в безопасные районы выехали 64 человека. Накануне группа курян размещена в ПВР в Самарской области. Еще 170 детей отправились на отдых в оздоровительные лагеря в Тверскую область и Санкт-Петербург.
В МЧС также рассказали, что в Курскую область прибыло более 27 т гуманитарной помощи, в том числе продукты питания, вода, средства гигиены, постельные принадлежности и канцтовары. Всего уже доставлено почти 4000 т помощи.
Бои в Курской области продолжаются почти месяц. В регионе, а также в соседних Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции, в Курской и Белгородской областях – режим ЧС федерального характера.
2 сентября президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ не смогли остановить ВС РФ в Донбассе. Таких темпов наступления у российских военных не было давно, отметил глава государства. Он выразил уверенность, что провокация ВСУ в Курской области провалится и тогда у Киева появится желание «не на словах, а на деле» начать мирные переговоры.