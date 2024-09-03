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МЧС: более 10 000 жителей Курской области находятся в ПВР

Ведомости

Более 10 000 жителей Курской области, в том числе свыше 2700 детей, находятся в пунктах временного размещения (ПВР). Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

В рамках режима КТО жителей приграничных районов отселяют в более безопасные. Так, по данным ведомства, за сутки в безопасные районы выехали 64 человека. Накануне группа курян размещена в ПВР в Самарской области. Еще 170 детей отправились на отдых в оздоровительные лагеря в Тверскую область и Санкт-Петербург.

В МЧС также рассказали, что в Курскую область прибыло более 27 т гуманитарной помощи, в том числе продукты питания, вода, средства гигиены, постельные принадлежности и канцтовары. Всего уже доставлено почти 4000 т помощи.

Бои в Курской области продолжаются почти месяц. В регионе, а также в соседних Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции, в Курской и Белгородской областях – режим ЧС федерального характера.

2 сентября президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ не смогли остановить ВС РФ в Донбассе. Таких темпов наступления у российских военных не было давно, отметил глава государства. Он выразил уверенность, что провокация ВСУ в Курской области провалится и тогда у Киева появится желание «не на словах, а на деле» начать мирные переговоры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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