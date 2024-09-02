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Путин: ВСУ не смогли остановить ВС РФ в Донбассе атакой на Курскую область

Ведомости

Целью атаки ВСУ на Курскую область было остановить Вооруженные силы (ВС) РФ в Донбассе, но украинские войска не смогли сделать этого, заявил президент РФ Владимир Путин на открытом уроке «Разговоры о важном» для обучающихся средней общеобразовательной школы № 20 в столице Тувы городе Кызыле.

«Расчет был на то, чтобы прекратить наши наступательные действия на главных участках в Донбассе. Результат известен? <...> Главную задачу, которую противник ставил перед собой, – остановить наше наступление в Донбассе – они не достигли», – подчеркнул президент.

Таких темпов наступления в Донбассе у российских военных не было давно, отметил Путин. Он выразил уверенность, что провокация ВСУ в Курской области провалится и тогда у Киева появится желание «не на словах, а на деле» начать мирные переговоры. 

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.

Новый виток эскалации произошел 6 августа, когда ВСУ вторглись в Курскую область. В регионе уже почти четыре недели идут боевые действия. Минобороны регулярно сообщает об ударах по позициям ВСУ. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.

При этом военное ведомство также практически ежедневно отчитывается о взятии новых населенных пунктов. Так, за неделю с 24 по 30 августа под контроль ВС РФ перешли семь населенных пунктов в ДНР, ЛНР и Харьковской области. 1 сентября были взяты поселки Птичье и Выемка в ДНР, а 2 сентября – село Скучное в той же республике.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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