Путин: ВСУ не смогли остановить ВС РФ в Донбассе атакой на Курскую область
Целью атаки ВСУ на Курскую область было остановить Вооруженные силы (ВС) РФ в Донбассе, но украинские войска не смогли сделать этого, заявил президент РФ Владимир Путин на открытом уроке «Разговоры о важном» для обучающихся средней общеобразовательной школы № 20 в столице Тувы городе Кызыле.
«Расчет был на то, чтобы прекратить наши наступательные действия на главных участках в Донбассе. Результат известен? <...> Главную задачу, которую противник ставил перед собой, – остановить наше наступление в Донбассе – они не достигли», – подчеркнул президент.
Таких темпов наступления в Донбассе у российских военных не было давно, отметил Путин. Он выразил уверенность, что провокация ВСУ в Курской области провалится и тогда у Киева появится желание «не на словах, а на деле» начать мирные переговоры.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.
Новый виток эскалации произошел 6 августа, когда ВСУ вторглись в Курскую область. В регионе уже почти четыре недели идут боевые действия. Минобороны регулярно сообщает об ударах по позициям ВСУ. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.
При этом военное ведомство также практически ежедневно отчитывается о взятии новых населенных пунктов. Так, за неделю с 24 по 30 августа под контроль ВС РФ перешли семь населенных пунктов в ДНР, ЛНР и Харьковской области. 1 сентября были взяты поселки Птичье и Выемка в ДНР, а 2 сентября – село Скучное в той же республике.