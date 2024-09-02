Путин: ВСУ не смогли остановить ВС РФ в Донбассе атакой на Курскую область

При этом военное ведомство также практически ежедневно отчитывается о взятии новых населенных пунктов. Так, за неделю с 24 по 30 августа под контроль ВС РФ перешли семь населенных пунктов в ДНР, ЛНР и Харьковской области. 1 сентября были взяты поселки Птичье и Выемка в ДНР, а 2 сентября – село Скучное в той же республике.