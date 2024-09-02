Путин пообещал восстановление «нормальной жизни» в приграничных областях РФ

«Разумеется, мы сейчас думаем и о ваших сверстниках, ребятах из Курской, Брянской, Белгородской областей, которые вынуждены в силу известных обстоятельств заниматься онлайн либо учиться в других коллективах. Безусловно, страна, наши Вооруженные силы сделают все для того, чтобы нормальная жизнь в этих регионах, нормальная жизнь у этих детей, у этих ребят восстановилась», – сказал Путин школьникам, сообщается на сайте Кремля.