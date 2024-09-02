Путин пообещал восстановление «нормальной жизни» в приграничных областях РФ
Государство и Вооруженные силы (ВС) России сделают все необходимое для восстановления «нормальной жизни» в Курской, Белгородской и Брянской областях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время открытого урока «Разговоры о важном» в средней общеобразовательной школе № 20 имени Героев Отечества в столице Тувы городе Кызыле.
«Разумеется, мы сейчас думаем и о ваших сверстниках, ребятах из Курской, Брянской, Белгородской областей, которые вынуждены в силу известных обстоятельств заниматься онлайн либо учиться в других коллективах. Безусловно, страна, наши Вооруженные силы сделают все для того, чтобы нормальная жизнь в этих регионах, нормальная жизнь у этих детей, у этих ребят восстановилась», – сказал Путин школьникам, сообщается на сайте Кремля.
Регионы РФ, в особенности приграничные, регулярно подвергаются атакам вооруженных сил Украины (ВСУ) после начала российской специальной военной операции. 6 августа ВСУ проникли в Курскую область, где с тех пор ведут бои с ВС РФ. На фоне обострения ситуации жители региона стали эвакуироваться, 22 августа врио губернатора Алексей Смирнов сообщал, что выехали уже более 133 000 человек. Из Белгородской области, которая в последнее время ежедневно подвергается обстрелам ВСУ, также продолжают уезжать люди.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции, в первых двух регионах также действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера. В конце августа министр просвещения Сергей Кравцов на совещании у президента с членами правительства сообщил, что в приграничных регионах России как минимум 114 школ начнут учебный год в дистанционном формате. При этом 31 августа врио заместителя главы Курской области Виктор Карамышев уточнил, что дистант будет организован в 213 школах, еще в 84 учебных заведениях занятия будут вестись в смешанном формате.