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Путин пообещал восстановление «нормальной жизни» в приграничных областях РФ

Ведомости

Государство и Вооруженные силы (ВС) России сделают все необходимое для восстановления «нормальной жизни» в Курской, Белгородской и Брянской областях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время открытого урока «Разговоры о важном» в средней общеобразовательной школе № 20 имени Героев Отечества в столице Тувы городе Кызыле.

«Разумеется, мы сейчас думаем и о ваших сверстниках, ребятах из Курской, Брянской, Белгородской областей, которые вынуждены в силу известных обстоятельств заниматься онлайн либо учиться в других коллективах. Безусловно, страна, наши Вооруженные силы сделают все для того, чтобы нормальная жизнь в этих регионах, нормальная жизнь у этих детей, у этих ребят восстановилась», – сказал Путин школьникам, сообщается на сайте Кремля.

Регионы РФ, в особенности приграничные, регулярно подвергаются атакам вооруженных сил Украины (ВСУ) после начала российской специальной военной операции. 6 августа ВСУ проникли в Курскую область, где с тех пор ведут бои с ВС РФ. На фоне обострения ситуации жители региона стали эвакуироваться, 22 августа врио губернатора Алексей Смирнов сообщал, что выехали уже более 133 000 человек. Из Белгородской области, которая в последнее время ежедневно подвергается обстрелам ВСУ, также продолжают уезжать люди.

В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции, в первых двух регионах также действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера. В конце августа министр просвещения Сергей Кравцов на совещании у президента с членами правительства сообщил, что в приграничных регионах России как минимум 114 школ начнут учебный год в дистанционном формате. При этом 31 августа врио заместителя главы Курской области Виктор Карамышев уточнил, что дистант будет организован в 213 школах, еще в 84 учебных заведениях занятия будут вестись в смешанном формате.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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