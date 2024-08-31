Для учеников Курской области в ПВР обустроят помещения для занятий

Для учеников Курской области в ПВР обустроят помещения для занятийВ пунктах находятся 2600 детей
Специальные помещения для занятий с доступом к интернету подготовят в пунктах временного размещения (ПВР) для эвакуированных из приграничных районов Курской области учащихся. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
Для обеспечения безопасности часть школ региона начнет учебный процесс в дистанционном или смешанном формате. Врио главы региона также поручил обеспечить учеников в ПВР планшетами или ноутбуками, необходимыми канцелярскими принадлежностями и учебниками.
29 августа министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в школах Курской области в новом учебном году частично будет введен дистанционный формат обучения. Как минимум 114 школ начнут учебный год в дистанционном формате.
24 августа Смирнов сообщил Кравцову, что в регионе в новом учебном году откроют школы для посещения там, где это возможно. Он добавил, что для психологической поддержки учеников и их родителей созданы координационный центр и горячая линия.
31 августа ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщал, что в ПВР в 29 регионах России находятся более 10 000 людей из Курской области, в том числе 2600 детей. Почти 7000 жителей приграничья размещены в 57 ПВР области.
Сейчас в регионе введен режим контртеррористической операции (КТО) и ЧС федерального характера. Это произошло после вторжения вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область 6 августа. Режим КТО также введен в Белгородской и Брянской областях. В Белгородской области действует режим ЧС федерального характера.