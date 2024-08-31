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Для учеников Курской области в ПВР обустроят помещения для занятий

В пунктах находятся 2600 детей
Ведомости

Специальные помещения для занятий с доступом к интернету подготовят в пунктах временного размещения (ПВР) для эвакуированных из приграничных районов Курской области учащихся. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Для обеспечения безопасности часть школ региона начнет учебный процесс в дистанционном или смешанном формате. Врио главы региона также поручил обеспечить учеников в ПВР планшетами или ноутбуками, необходимыми канцелярскими принадлежностями и учебниками.

29 августа министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в школах Курской области в новом учебном году частично будет введен дистанционный формат обучения. Как минимум 114 школ начнут учебный год в дистанционном формате.

24 августа Смирнов сообщил Кравцову, что в регионе в новом учебном году откроют школы для посещения там, где это возможно. Он добавил, что для психологической поддержки учеников и их родителей созданы координационный центр и горячая линия.

31 августа ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщал, что в ПВР в 29 регионах России находятся более 10 000 людей из Курской области, в том числе 2600 детей. Почти 7000 жителей приграничья размещены в 57 ПВР области.

Сейчас в регионе введен режим контртеррористической операции (КТО) и ЧС федерального характера. Это произошло после вторжения вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область 6 августа. Режим КТО также введен в Белгородской и Брянской областях. В Белгородской области действует режим ЧС федерального характера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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