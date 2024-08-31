Что известно о ситуации в Курской области на 26-й день боевых действий

За сутки потери ВСУ составили до 400 военнослужащих и 18 единиц бронетехники, в том числе танк, три бронетранспортера и 14 боевых бронированных машины, а также три артиллерийских орудия, три миномета, станция РЭБ и семь автомобилей. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 8200 военнослужащих, 76 танков, 36 БМП, 521 боевую бронированную машину, 16 пусковых установок реактивных систем залпового огня и другое вооружение и технику.