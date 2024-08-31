Что известно о ситуации в Курской области на 26-й день боевых действий

Что известно о ситуации в Курской области на 26-й день боевых действийЗа сутки в безопасные районы выехали 182 жителя
В Курской области продолжаются бои Вооруженных сил России с украинскими военными. В регионе действует режим контртеррористической операции и режим чрезвычайной ситуации федерального характера. По последним данным, вооруженные силы Украины (ВСУ) за все время боевых действий на Курском направлении потеряли более 8200 военнослужащих.
«Ведомости» собрали информацию о ситуации в приграничье на 26-й день боевых действий.
Сводка от Минобороны России
За последние сутки подразделения группировки «Север» при поддержке авиации и артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Борки, Бахтинка, Комаровка, Малая Локня и Матвеевка, сообщило Минобороны.
ВС РФ сорвали попытки атак подразделений ВСУ в направлении Коренево и Малая Локня. Потери украинской стороны, по данным ведомства, составили до 30 человек убитыми и ранеными, также уничтожены две боевые бронированные машины и два автомобиля. Один украинский военнослужащий сдался в плен.
Российские военные также поразили ударами авиации, артиллерией и действиями войск живую силу и технику нескольких бригад противника в районах 15 населенных пунктов.
В граничащей с российским регионом Сумской области армия РФ ударила оперативно-тактической авиацией по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов украинских бригад, говорится в сводке. Отдельно военное ведомство рассказало об ударах по силам противника в приграничье, которые нанесли экипажи самолета Су-34 и вертолета Ка-52м. Армейская авиация продолжает «утюжить» ВСУ, заявили в пресс-службе.
За сутки потери ВСУ составили до 400 военнослужащих и 18 единиц бронетехники, в том числе танк, три бронетранспортера и 14 боевых бронированных машины, а также три артиллерийских орудия, три миномета, станция РЭБ и семь автомобилей. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 8200 военнослужащих, 76 танков, 36 БМП, 521 боевую бронированную машину, 16 пусковых установок реактивных систем залпового огня и другое вооружение и технику.
Путин получает доклады военных
Президент России Владимир Путин держит под личным контролем все социальные вопросы в регионах, в которых складывается непростая ситуация, а также несколько раз в день или по мере необходимости получает доклады военных, сообщил 31 августа пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В Кремле пояснили, что Путин поддерживает ежедневные и ежечасные контакты с главами приграничных регионов, руководителями социальных ведомств, МЧС России, правоохранителями, строителями и др. Это касается вопросов организации пунктов временного размещения (ПВР) и образования в дистанционном и очном формате для эвакуированных детей.
Власти приглашают курян в отряды теробороны
Родители учащихся лицея-интерната в поселке Маршала Жукова в Курском районе могут вступить в отряд территориальной обороны «Барс-Курск». Такую инициативу с руководством учебного заведения обсудил врио губернатора Алексей Смирнов.
Он рассказал, что в образовательном учреждении создана «одна из лучших баз начальной военной подготовки», а многие выпускники выбирают военную карьеру. Обучение в лицее в связи с действием режима КТО начнется в смешанном формате, убежище на случай чрезвычайных ситуаций оборудовано, добавил Смирнов.
«Обсудил с руководством учебного заведения инициативу по созданию отряда территориальной обороны «Барс-Курск», в который могут вступить родители учащихся. Это новый проект для нашего региона, развиваем его совместно с Минобороны РФ», – написал глава региона в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что такие формирования добровольцев после специального обучения, оснащения и тренировок смогут нести дежурство на территориях их проживания. По словам врио губернатора, в Курском районе уже есть «заинтересованные родители», готовые вступить в отряд теробороны и помогать правоохранителям обеспечивать безопасность.
Опасные районы покинули более 180 человек
За последние сутки в безопасные районы из Курской области уехали 182 человека. Такие данные приводит МЧС России. По информации ведомства, 31 августа очередная группа жителей отправилась в Калужскую и Московскую области. За сутки пиротехники МЧС обследовали два населенных пункта и обезвредили суббоеприпасы кассетной ракеты HIMARS. Всего с начала работ специалисты очистили более 22 га и обезвредили свыше 300 опасных боеприпасов, уточнили в министерстве.
13 автоколонн доставили в Курскую область еще 265 т гуманитарной помощи, а за все время в регион прибыли 150 конвоев с 3700 т грузов, сообщает МЧС.
31 августа в регион прибыла партия гуманитарной помощи от Минтранса России и Федерального дорожного агентства, сообщил 31 августа Смирнов. По его данным, область получила обогреватели, холодильники, стиральные машины, водонагреватели, кулеры, термопоты, микроволновки, электрочайники и другие предметы первой необходимости.
Помощь курянам оказывают и власти других регионов, в частности, Краснодарский край.
«На Черноморском побережье детские здравницы принимают ребят. В Анапе сейчас отдыхают 17 мальчишек и девчонок, еще 79 сегодня приедут в Кабардинку. В ближайшее время ждем еще 30 детей», – рассказал губернатор края Вениамин Кондратьев.
Партия «Единая Россия» анонсировала запуск в ПВР Курска серии досуговых мероприятий для детей. Замсекретаря Генсовета партии, глава партийного штаба по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова сообщила, что ПВР планируется полностью адаптировать для проживания семей с детьми.
Лавров: Россия не обсуждает ни с кем свою территорию
Россия ни с кем не обсуждает свою территорию, заявил в интервью RT министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Мы свою территорию не обсуждаем ни с кем. И переговоров про свою территорию не ведем <...> Сейчас мы ни о каких переговорах речи не ведем», – сказал Лавров.
Глава ведомства напомнил также о позиции Москвы и словах Путина. По его словам, РФ готова урегулировать ситуацию «на основе реалий на земле» и в Конституции РФ, где прописано, что в составе страны теперь есть еще четыре новых субъекта федерации.