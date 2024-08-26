Какая помощь оказывается пострадавшим в Курской области

Какая помощь оказывается пострадавшим в Курской областиЖители региона могут получить единовременные выплаты и кредитные каникулы
С момента вторжения подразделений украинской армии в Курскую область – 6 августа – прошло почти три недели. Какие меры поддержки доступны для 133 190 человек, которым пришлось оставить свои дома из-за обострившейся обстановки в приграничных районах субъекта.
Вывоз с территории ЧС и переселение в пункты временного размещения
Эвакуация граждан организована в восьми районах Курской области: Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском (включая город Льгов), Рыльском (включая Рыльск), Суджанском, Хомутовском. Численность населения на этих территориях составляет 152 566 человек, сообщил врио губернатор Курской области Алексей Смирнов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным 22 августа. Из зоны ЧС, по его словам уже выехали 133 190 человек, осталось 19 376 человек. Переселение людей в безопасные места, по словам Смирнова, продолжается.
Куряне, покинувшие опасные районы, находятся в пунктах временного размещения (ПВР) и у родственников, добавил он. Всего по стране развернуто 524 ПВР вместимостью 64 000 человек. В них размещены 15 687 человек, с людьми работают психологи, добавил Смирнов.
Медицинская и гуманитарная помощь
Экстренную медицинскую помощь жителям Курской области, покинувшим свои дома, можно получить в медучреждениях, привязанных к ПВР, или по месту прикрепления (в том случае, если люди остановились у знакомых и родственников). Лекарства по действующим рецептам выдают в филиалах аптек «Курская фармация».
По словам главы Минздрава, в Курскую область был направлен мобильный многопрофильный госпиталь, а также врачи из Москвы и Московской области. В регионе работают 187 бригад скорой помощи, уточнил он.
Власти Курской области периодически оповещают граждан о распространении фейков, связанных с медицинской помощью. Как следует из сообщения пресс-службы правительства региона в Telegram-канале от 14 августа, украинские спецслужбы пытаются дезинформировать курян, сообщая о создании нескольких военных госпиталей на базе гражданских больниц, а также о приостановке медицинской помощи жителям. Распространяемые фейковые документы можно разоблачить, так как в них используются неправильные названия региональных больниц, сказано в сообщении.
В курском отделении Российского Красного Креста можно получить продукты и предметы первой необходимости: средства гигиены, базовые лекарства, одежду, товары для детей, мелкую бытовую технику и медоборудование. Об этом говорится в специальном разделе «Курск. Помощь пострадавшим» на портале «Госуслуги». Гуманитарную помощь можно получить круглосуточно: для этого нужно заполнить форму предварительной записи на «Госуслугах». Также куряне могут обратиться в администрации муниципальных образований, на территории которых временно размещаются. Адреса гуманитарных пунктов опубликованы на «Госуслугах» в разделе «Курск. Помощь пострадавшим».
Поиск пропавших родственников
Сервис для помощи жителям Курской области по поиску родных начал работать на портале «Госуслуги» 17 августа. Он работает на основе сопоставления данных о разыскиваемых людях с информацией в реестрах выехавших из пострадавших районов.
Встать на такой учет люди, самостоятельно покинувшие приграничные районы Курской области, могут через «Госуслуги» или по телефонам пунктов регистрации для выехавших граждан (они работают в Курске, Сеймском и Железнодорожном округах). Эти данные станут доступны региональному оперативному штабу, после чего также будет проще получить помощь и выплаты.
Помимо этого в поиске пропавших родных помогают еще две организации: Российский Красный Крест (РКК) и отряд «ЛизаАлерт». Их представители, как и региональные власти, просят не публиковать в социальных сетях информацию о разыскиваемом человеке, так как эти данные часто используют мошенники для вымогательства денег. В частности, нарушители сообщают курянам о том, что их родственник найден, и называют особые приметы разыскиваемого, например черты лица, пояснял «Ведомостям» представитель пресс-службы РКК.
Выплаты для граждан
Жителям Курской области, покинувшим свои дома, по поручению президента положена выплата в 10 000 руб. Как следует из данных на «Госуслугах», ее могут получить жители восьми районов. Подать заявление можно на себя, несовершеннолетних детей и недееспособных. Срок рассмотрения заявления составляет до шести рабочих дней, сказано там же. В рамках действующего статуса чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального масштаба еще одна единовременная выплата составит 15 000 руб. То есть общая сумма выплат на человека – 25 000 руб.
Единовременные выплаты в 10 000 руб. осуществляет правительство Курской области, 15 000 руб. – МЧС.
Как сообщил Смирнов на совещании с президентом 22 августа, выплаты [в 10 000 руб.] получили 41 106 курян. Он также отметил, что заявления, по которым раньше был дан отказ, пересмотрят без необходимости подавать их заново и оповестят об этом граждан по телефону и sms.
Материальная помощь в размере 15 000 руб. оказана 11 380 жителям Курской области, сообщал глава МЧС Александр Куренков на том же совещании с президентом. Всего же на ее получение подано свыше 120 000 заявлений. Смирнов предложил автоматически делать выплаты в 15 000 руб. тем, кому уже переведены 10 000 руб. Путин инициативу поддержал.
В случае потери постоянного и единственного жилья из-за ЧС граждане могут получить государственный жилищный сертификат. Он дает возможность использовать субсидию на покупку квартиры. Выдачей сертификатов занимается минстрой Курской области.
По словам Смирнова, уже выдано 209 сертификатов на переселение из пятикилометровой приграничной зоны. Они охватят 413 граждан. От жителей Курской области поступают просьбы разрешить, помимо приобретения готового жилья, направить денежные средства по сертификату на восстановление поврежденных домов либо на новое строительство с сохранением собственности на земельный участок: люди не хотят уезжать, пояснил Смирнов.
По словам Смирнова, для предоставления выплат в 10 000 руб. из федерального бюджета поступило 820 млн руб., а для выплат в 15 000 руб., которыми занимается МЧС, – 600 млн руб.
На покупку жилья жителям Курской области, как отметил на совещании с Путиным 22 августа вице-премьер Марат Хуснуллин, правительство выделило 1,8 млрд руб. Следующий транш в 10,7 млрд руб. позволит приобрести жилье еще 1916 семьям. Кроме этого 300 млн руб. будут направлены на капитальный ремонт домов, пострадавших от обстрелов.
Оценка ущерба
Режим ЧС федерального масштаба, согласно закону «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», вводится, если погибли или получили ущерб здоровью свыше 500 человек, а материальный ущерб составляет более 1,2 млрд руб. Сейчас такой режим введен в Курской и Белгородской областях. На запрос «Ведомостей» в правительство, на какие конкретно регионы распространяются указанные показатели по ущербу, ответа не последовало.
По словам Смирнова, оценка ущерба, причиненного гражданам, сейчас затруднена. Региональные власти совместно с Управлением МВД по Курской области собирают заявления о транспортных средствах, которые не удалось вывезти из отселяемых районов. Их регистрация приостановлена, уточнил Смирнов.
Какие еще выплаты положены
Как пояснил «Ведомостям» представитель пресс-службы МЧС России, в случае ЧС федерального масштаба выплаты при утрате имущества первой необходимости предоставляются на основании заявления и заключения комиссии органа местного самоуправления. К имуществу первой необходимости относятся: холодильник, газовая или электроплита, шкаф для посуды, стол, стул, кровать или диван, телевизор или радио, насос для подачи воды, водонагреватель, отопительный котел или переносная печь. При частичной утрате (непригодное состояние трех и более предметов) имущества положено 75 000 руб., при полной утрате имущества – 150 000 руб.
Для выплаты единовременного пособия в связи с получением вреда здоровью нужны: заявление гражданина, постановление правоохранительного органа или определение суда о признании его пострадавшим и получившим вред здоровью в результате ЧС, медзаключение о степени тяжести вреда здоровью. Сумма пособия в случае причинения легкого вреда здоровью – 300 000 руб., среднего и тяжкого – 600 000 руб.
Родственникам погибших полагается 1,5 млн руб. Для получения выплаты потребуется постановление следователя, дознавателя или судьи либо определение суда, подтверждающие факт гибели или смерти гражданина в результате ЧС, а также данные о госрегистрации смерти.
Кредитные каникулы
Получить отсрочку на срок до шести месяцев могут жители Курской области, чей размер кредита по ипотеке не превышает 15 млн руб., по автокредиту – 1,6 млн руб., по кредитным картам – 150 000 руб., по остальным кредитам и займам – 450 000 руб. Банки и другие финансовые организации должны рассмотреть заявления на кредитные каникулы в упрощенном порядке. В период каникул не начисляются штрафы и пени. Для помощи при обслуживании кредитных договоров жителей пострадавших регионов ЦБ открыл горячую линию: +7 495 771-44-20 и 8 800 250-15-24.
Ущерб бизнесу
Смирнов не озвучил возможной суммы ущерба для бизнеса, отметив лишь, что работа по ее определению промышленным предприятиям и сельхозтоваропроизводителям продолжается. В то же время губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков озвучил на том же совещании с президентом предварительную оценку ущерба сельхозпредприятиям Белгородской области – 3 млрд руб.