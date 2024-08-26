Какая помощь оказывается пострадавшим в Курской области

Помимо этого в поиске пропавших родных помогают еще две организации: Российский Красный Крест (РКК) и отряд «ЛизаАлерт». Их представители, как и региональные власти, просят не публиковать в социальных сетях информацию о разыскиваемом человеке, так как эти данные часто используют мошенники для вымогательства денег. В частности, нарушители сообщают курянам о том, что их родственник найден, и называют особые приметы разыскиваемого, например черты лица, пояснял «Ведомостям» представитель пресс-службы РКК.