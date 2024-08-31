Кремль: Путин лично контролирует социальные вопросы в районах с острой ситуацией
Президент России Владимир Путин держит под личным контролем все социальные вопросы в регионах, в которых складывается непростая ситуация. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, комментируя график российского лидера.
«Несколько раз в день или по мере необходимости, днем и ночью, президент получает доклады по линии военных. Помимо этого в районах, где острая ситуация, президент держит под своим контролем все вопросы, связанные с социальным обеспечением», – уточнил Песков.
Он пояснил, что Путин поддерживает ежедневные и ежечасные контакты с главами приграничных регионов, руководителями социальных ведомств, МЧС России, правоохранителями, строителями и др. Это касается вопросов организации пунктов временного размещения (ПВР) и образования в дистанционном и очном формате для эвакуированных детей.
Помимо этого, глава государства ведет работу с различными ведомствами и документами, поддерживает международные контакты и проводит региональные поездки.
6 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) проникли в Курскую область, где по настоящий день ведут бои с российскими войсками. С тех пор Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении техники и живой силы ВСУ в регионе. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.
На фоне боевых действий жители Курской области стали эвакуироваться. 22 августа врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что из зоны ЧС уже выехали более 133 000 человек.
29 августа замдиректора департамента информационной политики МЧС России Артем Шаров сообщил, что в регион уже доставлено в общей сложности 3400 т гуманитарной помощи. Кроме того, пострадавшие от атаки ВСУ жители Курской области получили уже более 1,6 млрд руб. Выплаты были произведены по порядка 71 000 заявлений на оказание материальной помощи.