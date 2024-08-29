Правительство направило еще 15,5 млрд рублей на помощь жителям Курской области

Большая часть выделенных средств предусмотрена на приобретение жилья гражданам, у которых оно было утрачено, и тем, кто не может временно проживать в своем доме. Кроме того, правительство продолжает финансирование пунктов временного размещения – как стационарных, так и мобильных, с бесплатным питанием.