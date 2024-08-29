Правительство направило еще 15,5 млрд рублей на помощь жителям Курской области
Правительство России дополнительно выделило из резервного фонда 15,5 млрд руб. на поддержку жителей Курской области, где с 6 августа продолжаются бои между российскими и украинскими войсками. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Большая часть выделенных средств предусмотрена на приобретение жилья гражданам, у которых оно было утрачено, и тем, кто не может временно проживать в своем доме. Кроме того, правительство продолжает финансирование пунктов временного размещения – как стационарных, так и мобильных, с бесплатным питанием.
Премьер-министром Михаилом Мишустиным подписано распоряжение об увеличении размера дотации Курской области на оказание единовременной материальной помощи эвакуированным гражданам. Размер такой выплаты составляет 10 000 руб. на человека. 8 августа правительство России по поручению президента Владимира Путина выделило на эти цели 220 млн руб. Согласно новому распоряжению Мишустина, сумма ассигнований выросла до 820 млн руб.
6 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) проникли в Курскую область, где по настоящий день ведут бои с российскими войсками. В регионе ввели режимы контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера. На фоне боевых действий куряне стали эвакуироваться. 22 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что из зоны ЧС уже выехали 133 190 человек, остались 19 376.