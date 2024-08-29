МЧС: пострадавшим от атаки на Курскую область выплачено более 1,6 млрд рублей
Жители Курской области, пострадавшие от атаки ВСУ, получили уже более 1,6 млрд руб. Выплаты произведены по порядка 71 000 заявлений на оказание материальной помощи, сообщил на брифинге замдиректора департамента информационной политики МЧС РФ Артем Шаров.
В Курскую область уже доставлено в общей сложности 3400 т гуманитарной помощи. За сутки привезли еще 43 т, а 29 августа ожидается доставка 60 т помощи.
Сейчас в 58 пунктах временного размещения (ПВР) в Курской области находятся около 7000 людей. Более 11 500 граждан, включая свыше 3500 детей, размещены в 29 регионах. С близкими воссоединились 424 человека. Кроме того, за сутки по индивидуальным заявкам из «серой» зоны были эвакуированы еще 12 граждан.
Кроме того, за сутки пиротехники МЧС обследовали два населенных пункта и обезвредили 136 боеприпасов. Всего с начала работ очищено 18 га и обезврежено более 290 взрывоопасных предметов.
В Курской области уже более трех недель продолжаются бои ВС РФ и ВСУ. Украинские диверсанты вторглись на территорию России 6 августа. С тех пор Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении техники и живой силы ВСУ в регионе. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.