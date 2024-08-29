Обучение в школах Курской области будет частично проходить в онлайн-формате

«В школах Курской области в новом учебном году частично будет введен дистанционный формат обучения, а в ряде школ – смешанный. Школьники из Белгородской и Курской областей, которые временно находятся в других регионах, смогут пойти в школу по месту пребывания», – говорится в сообщении.