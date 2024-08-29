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Обучение в школах Курской области будет частично проходить в онлайн-формате

Ведомости

В школах Курской области в новом учебном году частично будет введен дистанционный формат обучения, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, его слова привела пресс-служба ведомства.

«В школах Курской области в новом учебном году частично будет введен дистанционный формат обучения, а в ряде школ – смешанный. Школьники из Белгородской и Курской областей, которые временно находятся в других регионах, смогут пойти в школу по месту пребывания», – говорится в сообщении.

24 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил Кравцову, что в регионе в новом учебном году откроют школы для посещения там, где это возможно. Он рассказал, что для психологической поддержки школьников и родителей созданы координационный центр и горячая линия.

Сейчас в регионе введен режим контртеррористической операции (КТО) и ЧС федерального характера. Это произошло после захода ВСУ в регион 6 августа. Режим КТО введен в Белгородской и Брянской областях. В Белгородской области также действует режим ЧС федерального характера.

29 августа замдиректора департамента информационной политики МЧС РФ Артем Шаров сообщил, что в Курскую область уже доставлено в общей сложности 3400 т гуманитарной помощи. За сутки привезли еще 43 т, а 29 августа ожидается доставка 60 т помощи.

Кроме того, пострадавшие от атаки ВСУ жители Курской области получили уже более 1,6 млрд руб. Выплаты были произведены по порядка 71 000 заявлений на оказание материальной помощи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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