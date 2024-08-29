Обучение в школах Курской области будет частично проходить в онлайн-формате
В школах Курской области в новом учебном году частично будет введен дистанционный формат обучения, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, его слова привела пресс-служба ведомства.
«В школах Курской области в новом учебном году частично будет введен дистанционный формат обучения, а в ряде школ – смешанный. Школьники из Белгородской и Курской областей, которые временно находятся в других регионах, смогут пойти в школу по месту пребывания», – говорится в сообщении.
24 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил Кравцову, что в регионе в новом учебном году откроют школы для посещения там, где это возможно. Он рассказал, что для психологической поддержки школьников и родителей созданы координационный центр и горячая линия.
Сейчас в регионе введен режим контртеррористической операции (КТО) и ЧС федерального характера. Это произошло после захода ВСУ в регион 6 августа. Режим КТО введен в Белгородской и Брянской областях. В Белгородской области также действует режим ЧС федерального характера.
29 августа замдиректора департамента информационной политики МЧС РФ Артем Шаров сообщил, что в Курскую область уже доставлено в общей сложности 3400 т гуманитарной помощи. За сутки привезли еще 43 т, а 29 августа ожидается доставка 60 т помощи.
Кроме того, пострадавшие от атаки ВСУ жители Курской области получили уже более 1,6 млрд руб. Выплаты были произведены по порядка 71 000 заявлений на оказание материальной помощи.