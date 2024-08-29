Что происходит в Курской области на 24-й день боевых действий

Что происходит в Курской области на 24-й день боевых действийВъезд в Курчатов будет ограничен, ВС России ведут в регионе тяжелые бои
Уже четвертую неделю Вооруженные силы (ВС) России отражают атаки украинских формирований в Курской области. В приграничных районах региона ведутся многочасовые бои, область покинули уже более 133 000 жителей. Минобороны РФ ежедневно отчитывается об успехах российской армии на курском направлении, где вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери.
«Ведомости» собрали информацию о ситуации в Курской области на 24-й день после вторжения в регион украинской армии.
Сводка Минобороны
За сутки военнослужащие подразделений группировки войск «Север» при поддержке авиации и артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в направлении населенных пунктов Коренево и Черкасское Поречное. Были сорваны попытки атак противника в направлении Борок, Кремяного, Спального, Мартыновки и Черкасской Конопельки. Украинская армия потеряла до 70 человек убитыми и ранеными, пять солдат сдались в плен. Четыре боевые бронированные машины ВСУ уничтожены. За сутки потери противника составили более 400 военнослужащих и 29 единиц бронетехники.
ВС РФ по-прежнему продолжают поиск и уничтожение диверсионных групп противника в курских лесах.
В районах Апанасовки, Борок, Бяхова, Вишневки, Заолешинки, Кубаткина, Колмакова, Красноктябрьского, Любимовки, Михайловки, Новой Сорочины, Обуховки, Плехова, Рубанщины, Русского Поречного, Снагости и Черкасской Конопельки российские военные поразили скопления живой силы и техники трех механизированных, танковой, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также бригад нацгвардии и охраны. Атаки были совершены авиацией, огнем артиллерии и активными действиями войск.
В Сумской области оперативно-тактическая авиация атаковала районы сосредоточения личного состава и военной техники резервов трех механизированных и десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады нацгвардии, а также трех бригад теробороны. Удары были нанесены в районах населенных пунктов Белополье, Басовка, Водолаги, Глухов, Искрисковщина, Михайловское, Первомайское, Пустогород, Сумы, Шалыгино и Эсмань.
Всего за время боевых действий на курском направлении погибли до 7450 военнослужащих ВСУ.
Одиннадцатичасовые бои
Бои на двух участках в Курской области 28 августа продолжались почти 11 часов, сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Он отметил стойкость и героизм российских военных и подчеркнул, что ВСУ несут большие потери. По словам Алаудинова, военнослужащие ВС РФ практически не спят, им приходится «почти круглосуточно быть на ходу». Эти дни командир спецназа «Ахмат» назвал очень тяжелыми, отметив, что военные не могут расслабиться, пока враг не будет выбит с территории России.
Въезд в Курчатов ограничат
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов 28 августа заявил, что въезд в Курчатов – город-спутник Курской АЭС, находящийся в 40 км от российско-украинской границы, – в ближайшее время будет ограничен для обеспечения дополнительных мер безопасности, так как ВСУ не оставляют попыток проникнуть в город. Свободно въезжать в Курчатов смогут жители, имеющие регистрацию. Те, кто не имеет прописки, но работает в городе, смогут получить пропуска в администрации Курчатова и Курчатовского района.
Транспорт, ранее использовавший Курчатов для транзитных перевозок, теперь должен будет использовать альтернативные маршруты объезда.
Связь с жителями приграничных районов осложнена
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил «РИА Новости» о сложностях со связью с жителями занятых ВСУ приграничных районов Курской области. По его словам, координация с ними в основном происходит через людей, которые совершают вылазки в эти районы. Они фиксируют состояние домов и присматривают за домашними животными, а также тайно помогают выехать тем, кто еще не сделал этого по разным причинам. Часть жителей не уехали из опасных мест, в частности, из-за того, что не могут оставить свое хозяйство.
По словам Мирошника, свыше 3500 граждан обратились в Российский Красный Крест (РКК) за помощью в поиске близких из Курской области. За последнюю неделю были найдены более 350 человек.
Помощь населению
Замдиректора департамента информационной политики МЧС РФ Артем Шаров заявил, что пострадавшие от украинских атак жители Курской области получили уже более 1,6 млрд руб. В общей сложности в регион доставлено 3400 т гуманитарной помощи. 29 августа ожидается доставка 60 т помощи.
Сотрудники курского отделения Российского Красного Креста (РКК) доставили в Курскую область 257 т необходимых товаров для пострадавших. Помощь получили 35 216 человек.
Вакцинация в ПВР
Кампания по вакцинации от гриппа стартовала в пунктах временного размещения (ПВР) Курской области. В закрепленных за ПВР медучреждениях созданы 84 мобильные прививочные бригады, обеспеченные вакциной, необходимым инвентарем и расходными материалами. По данным на 29 августа, привиты более 32% граждан, подлежащих иммунизации.
Киев ждет расплата за «курскую авантюру»
Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза организации заявил, что Киеву придется сполна расплатиться за «курскую авантюру».
Полянский отметил, что на сегодняшний день российские войска устанавливают контроль над последними опорными пунктами, последовательно укрепляемыми и удерживаемыми Киевом с 2014 г., «в отсутствие у вооруженных сил Украины переброшенных в Курскую область резервов». По его словам, «это только начало».