Что происходит в Курской области на 24-й день боевых действий

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил «РИА Новости» о сложностях со связью с жителями занятых ВСУ приграничных районов Курской области. По его словам, координация с ними в основном происходит через людей, которые совершают вылазки в эти районы. Они фиксируют состояние домов и присматривают за домашними животными, а также тайно помогают выехать тем, кто еще не сделал этого по разным причинам. Часть жителей не уехали из опасных мест, в частности, из-за того, что не могут оставить свое хозяйство.