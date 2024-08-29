Полянский пригрозил Киеву расплатой за атаку на Курскую область

27 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева якобы есть «план победы над Россией», который в сентябре будет представлен президенту США Джо Байдену, кандидатам на выборах Дональду Трампу и Камале Харрис. По его словам, заход ВСУ в Курскую область является первой частью этого плана. На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, заявил, что Россия продолжает спецоперацию и достигнет всех поставленных целей. «Мы отдаем себе отчет в сущности этого киевского режима», – подчеркнул он.