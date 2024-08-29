Полянский пригрозил Киеву расплатой за атаку на Курскую область
Украине придется сполна расплатиться за «курскую авантюру», заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседании Совбеза организации.
По его словам, Украина ценой огромных потерь в живой силе и западной военной техники «зачем-то удерживает несколько деревень в Курской области», отвлекая на это «дефицитные резервы», в том числе, с восточного направления, где украинский фронт «окончательно посыпался», а темпы продвижения российских войск существенно ускорились.
Полянский отметил, что на сегодняшний день «в отсутствие у вооруженных сил Украины переброшенных в Курскую область резервов» российские войска устанавливают контроль над последними опорными пунктами, последовательно укрепляемые и удерживаемые Киевом с 2014 г.
«И это только начало», – подчеркнул он.
Боевые действия в Курской области длятся более трех недель. В регионе действуют режим контртеррористической операции и режим ЧС федерального характера. Минобороны ежедневно отчитывается об успехах российской армии при отражении попыток ВСУ атаковать регион. По последним данным, потери ВСУ на Курском направлении за все время боевых действий превысили 7000 человек.
27 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева якобы есть «план победы над Россией», который в сентябре будет представлен президенту США Джо Байдену, кандидатам на выборах Дональду Трампу и Камале Харрис. По его словам, заход ВСУ в Курскую область является первой частью этого плана. На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, заявил, что Россия продолжает спецоперацию и достигнет всех поставленных целей. «Мы отдаем себе отчет в сущности этого киевского режима», – подчеркнул он.